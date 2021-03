La rasatura della barba fa ormai parte della routine quotidiana (o quasi) di ogni uomo che ama il viso pulito come quello di Damiano dei Maneskin nei giorni di buonumore. Di solito il prodotto più comune al quale ci si affida è l’apposita schiuma, o al massimo un gel da rasatura idratante.

Può capitare però di restare senza scorte in casa, e non sapere come fare per radersi. Niente paura, perché esistono dei prodotti casalinghi che possono sostituire la tanto cara schiuma da barba, e che garantiscono la stessa efficacia. Vediamone tre con l’aiuto degli Esperti di ProiezionidiBorsa.

L’olio di oliva è più di un ottimo condimento

L’olio di oliva che tutti i giorni mettiamo in tavola e che arricchisce le nostre portate non è solo un condimento. Le sostanze nutritive di cui è ricco (come vitamine E e A, acidi, betacarotene e radicali liberi), sono un toccasana per la pelle del nostro viso. Ha inoltre un effetto idratante immediato sulla pelle.

Basta ungere le dita con un po’ d’olio e spalmarlo per bene sulla porzione di viso da radere. Una volta assorbito, si passa delicatamente la lametta sulla pelle, senza premere troppo. L’effetto lubrificante dell’olio garantirà una rasatura facile e comoda. Volendo, è possibile usarlo anche per il post-rasatura come dopobarba naturale. La nostra cute sarà più nutrita e idratata.

Pelle liscia e rilassata con il sapone di Aleppo

Proseguiamo ad esplorare le alternative casalinghe alla schiuma da barba per una rasatura perfetta. Un altro prodotto efficace e totalmente biologico da applicare sul viso prima della rasatura è il sapone di Aleppo.

L’olio di oliva e quello di alloro contenuti al suo interno permettono alla pelle di idratarsi e di distendersi, preparandola per il “primo giro” di lametta. Per l’utilizzo, basta inumidirlo leggermente sotto l’acqua e poi applicarlo sul viso prima della rasatura.

Lascerà la pelle morbida e la lametta scorrerà alla perfezione. Utilizziamolo anche per il post-rasatura, per ammorbidire e idratare ulteriormente il volto.

Lo shampoo neutro non è utile solo in doccia. Oltre a rendere più profumata la nostra pelle, tende ad ammorbidirla e nutrirla, preparandola perciò anche alla fase di pre-rasatura.

È sufficiente inumidire la pelle e applicare il prodotto, proprio come quando entriamo in doccia o ci immergiamo nella vasca da bagno pronti a lavare i capelli.

Dopodiché passiamo la lametta delicatamente et voilà, avremo una pelle liscia e ben rasata in un batter d’occhio. Ricordiamoci sempre di idratarla bene con una crema appena abbiamo finito di raderla.