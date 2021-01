Le alici sono un pesce azzurro che costa poco ma pieno di gusto. Prepararle fritte è sicuramente uno dei metodi più diffusi, anche perché così sono squisite. Ma davanti a un piatto di alici fritte, la domanda che ci si pone sempre è: vanno mangiate con o senza la lisca?

Si trovano praticamente in ogni piatto di frittura di paranza. Grazie alle loro dimensioni sono un pesce facile da eviscerare e pulire. E poi friggere in pochi minuti. In base alla zona d’Italia, la preparazione della pastella cambia. C’è chi le infarina soltanto e le tuffa subito nell’olio bollente. Chi invece prepara una pastella veloce con acqua frizzante e farina. Ma diciamo che quasi tutti le friggono intere.

È più difficile, infatti, trovare delle alici fritte aperte a libro. Cioè eviscerate, private di testa e lisca. Questo perché viste le loro dimensioni, se si prova a diliscarle, spesso si rischia di rovinarne la polpa. E di conseguenza ritrovarsi senza nulla da friggere.

Le alici fritte si possono mangiare con la lisca o è pericoloso?

Quindi, per questo motivo le alici vengono fritte intere. Solo private della testa e dell’intestino. Ma quindi significa che la lisca si può mangiare? Dipende sicuramente dai gusti. C’è chi al solo pensiero di poterla mangiare si fa prendere dal panico. E pensa che la lisca possa essere pericolosa e bucare l’intestino o l’esofago. O solo rimanere bloccata in gola. Quindi preferisce armarsi di pazienza e togliere la lisca prima di consumarle.

La verità è che le lische sono commestibili. L’importante è sempre che il presce sia fresco e che si sappia la provenienza. Ma è totalmente sicuro. Anzi, le lische dei pesci di piccole dimensioni come le alici fanno anche bene. Sono infatti ricche di vitamina D e calcio.

Quindi, le alici fritte si possono mangiare con la lisca o è pericoloso? Non c’è da preoccuparsi. Il pesce è molto piccolo e quindi la lisca è commestibile. Il nostro corpo riesce a distruggerla una volta arrivata nello stomaco. Ma se si pensa di avere qualche spina incastrata in gola, è sempre meglio rivolgersi a un medico.

