La Redazione di ProiezionidiBorsa ha recentemente approfondito i diritti che spettano a chi ha un ISEE non superiore ad 8.000 euro. Alcuni Lettori hanno posto ulteriori domande, quindi oggi tratteremo le agevolazioni per le famiglie con un ISEE di 10.000 euro. Sappiamo che l’ISEE indica la situazione economica di un nucleo familiare. Questo indicatore considera diversi parametri quali reddito, depositi bancari, valore dell’immobile di proprietà o costo dell’affitto. Oltre a conteggiare il numero di componenti della famiglia e la presenza di figli minori di tre anni oppure invalidi.

I Lettori ci hanno chiesto di valutare una famiglia composta da quattro persone con reddito totale di 35.000 euro annui. La famiglia comprende due figli minori e vive in affitto pagando annualmente circa 5.000 euro. Le giacenze medie sul conto corrente sono circa 4.000 euro. A quanto ammonterà l’ISEE 2020 della famiglia? Quali tutele sono previste per questa situazione economica? Scopriamolo nelle prossime righe.

Come calcolarlo

Il sito ufficiale dell’INPS consente di calcolare con precisione il valore del proprio ISEE. Questa prevalutazione non sostituisce il documento ufficiale ma aiuta a comprendere quali future agevolazioni aspettarsi. Da un rapido calcolo, la famiglia presa ad esempio avrebbe un ISEE 2020 di circa 10.000 euro. Vediamo quindi tutte le agevolazioni per le famiglie con un ISEE di 10.000 euro. La famiglia riceverà certamente il bonus bebè di 80 euro al mese per i primi dodici mesi di vita dei figli.

Inoltre, lo Stato riconoscerà fino a 3.000 euro di bonus asilo per consentire la frequenza delle scuole dell’infanzia. Il conteggio ISEE ed i redditi familiari non consentono però l’accesso né al bonus sociale né agli assegni familiari. A seconda del Comune di residenza, la famiglia potrebbe richiedere un contributo per l’affitto. Le soglie per l’accesso sono definite localmente e gli interessati possono quindi rivolgersi direttamente alla propria amministrazione comunale.

Le agevolazioni per le famiglie con un ISEE di 10.000 euro

Con un ISEE di 10.000 euro, le agevolazioni previste purtroppo non sono molte. Novità interessanti potrebbero arrivare da gennaio 2021. Il Governo ha infatti allo studio l’assegno unico familiare che dovrebbe sostituire progressivamente i vari bonus oggi esistenti. L’Esecutivo sta lavorando per trovare le necessarie coperture. Secondo alcune indiscrezioni, servirebbero non meno di 10 miliardi di euro all’anno per dare il via alla riforma. Da gennaio quindi, tutte le agevolazioni per le famiglie con un ISEE di 10.000 euro dovrebbero rientrare nel nuovo assegno. La manovra sarà progressiva e comprenderà quindi i vari livelli previsti oggi, evitando le penalizzazioni derivanti dalle attuali soglie.