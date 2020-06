Queste le agevolazioni di chi acquista o prende in affitto immobili in edilizia agevolata. “Di questi tempi trovar casa sta diventando un’impresa” cantava, tempi addietro, Gatto Panceri. Un’impresa che rimane sempre di scottante attualità, specie per certe fasce di popolazione. Quindi è bene informarsi prima di buttarsi, alla cieca, tra le varie proposte del mercato immobiliare. E’ con il preciso intento di fornire una rosa di possibilità entro cui scegliere, che ci stiamo occupando delle varie opzioni facilitate nell’edilizia. Si va dall’ edilizia sovvenzionata alla convenzionata fino a quella agevolata, oggetto del presente approfondimento. Vediamo quindi di capire quali sono le agevolazioni di chi acquista o prende in affitto immobili in edilizia agevolata.

Cos’è l’edilizia agevolata

Per “edilizia agevolata” s’intende quella diretta alla costruzione di alloggi da destinare a prima abitazione, a condizioni appunto agevolate. Gli immobili sono cioè realizzati con mutui a tasso agevolato o con contributi che possono avere una duplice natura. Vale a dire: in conto interesse, ovvero mutui agevolati, o in conto capitale cioè con contributi a fondo perduto o provvista agevolata all’istitituto di credito. I finanziamenti, sia statali che regionali, possono essere erogati a favore di enti pubblici, cooperative edilizie, imprese, soggetti privati, a parziale copertura del costo di costruzione.

Le agevolazioni di chi acquista o prende in affitto immobili in edilizia agevolata

Quanto anzidetto comporterà condizioni di miglior favore per chi acquista, con sensibili risvolti sull’abbattimento dei tassi d’interesse sui muti bancari che saranno accesi. I contributi insistenti sull’alloggio potranno, altresì, essere liquidati direttamente al fruitore finale, una volta divenuto proprietario dell’alloggio medesimo.

I finanziamenti erogati alla società realizzatrice contribuiranno ad abbattere anche il prezzo massimo di cessione o il canone di locazione. Infatti le abitazioni, così realizzate, possono essere destinate tanto all’acquisto in proprietà, quanto alla locazione a termine o permanente. Quindi una vasta gamma per rsipondere alle esigenze di ognuno. Ma come si fa ad accedere a tutto questo?

Le modalità di accesso all’edilizia agevolata

Generalmente per avere accesso alle forme di edilizia agevolata bisogna essere in possesso di alcuni requisiti cosiddetti“soggettivi”. Vale a dire: una data cittadinanza e residenza, ma anche il non possesso di altri alloggi idonei . Comunque, il più importante requisito consiste nel rientrare all’interno di una data fascia di reddito che quindi non dovrà essere superiore ad un limite massimo.

A questo punto, una volta verificato di essere in possesso dei requisiti richiesti, chiunque intenda fruire dei benefici degli immobili in regime di edilizia agevolata, dovrà fare un passo ulteriore. Cioè sarà necessario recarsi presso il comune dove è ubicato l’alloggio di riferimento, per richiedere tutte le informazioni del caso.

Un elemento a cui dovrebbe prestare attenzione chi acquista, è l’esistenza di eventuali divieti temporanei di vendita. La loro mancata osservanza infatti produrrebbe la decadenza dai vantaggi di natura finanziaria. Un passo falso che è sicuramente meglio evitare.