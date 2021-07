Vi sono alcuni disturbi di cui si soffre durante tutto quanto l’anno ma tendono a diventare più fastidiosi durante una particolare stagione. Questo periodo dell’anno non poteva che essere l’estate. Le giornate calde e la sudorazione che ne consegue mettono infatti il nostro corpo sotto stress, facendoci sentire deboli e favorendo disturbi.

Combattere questa comune problematica

Ovviamente nel caso ci si senta male è sempre meglio consultare un medico di fiducia. Quando ci si trova però ad affrontare un lieve disturbo molto diffuso, come la pressione bassa, un cambio di abitudini può rivelarsi veramente provvidenziale. Piccoli gesti quotidiani, quindi, capaci di combattere questo disturbo e tutte le sue fastidiose conseguenze.

Le abitudini giornaliere che combattono la pressione bassa durante l’estate

Durante la stagione calda è importante stare attenti a dei piccoli sintomi collegabili ad un calo di pressione. Parliamo in particolare di stanchezza diffusa, dolori ai muscoli e alla testa, come anche vertigini e, nei casi più gravi perdita momentanea di conoscenza. Per evitare questo disturbo spesso è bastante seguire dei piccoli gesti quotidiani. Per questo motivo oggi andiamo ad analizzare le abitudini giornaliere che combattono la pressione bassa durante l’estate consigliate dalla fondazione Umberto Veronesi.

È così consigliato stare molto attenti all’idratazione ed evitare quanto possibile gli alcolici, bevande responsabili di aumentare vasodilatazione e disidratazione. Allo stesso modo è consigliato seguire una dieta leggera, evitando di mangiare quantità eccessive di carboidrati e non alzandosi troppo in fretta dopo aver mangiato.

Si eviterà in questo modo di incorrere nell’ipotensione post-prandiale, ossia di un calo nella pressione sanguigna che può avvenire dopo i pasti. Meglio inoltre vestirsi in maniera leggera ed evitare di stare fuori casa durante le ore della giornata in cui il sole batte più forte. Infine, è consigliato prestare attenzione all’assunzione di farmaci, in particolare quelli contro l’ipertensione, e dove necessario cambiare i dosaggi degli stessi sotto consiglio medico.

Questi consigli sono riferiti a disturbi di natura lieve e non collegate ad altre problematiche di salute. In caso si soffra di pressione bassa e soprattutto se si è anziani è sempre consigliato rivolgersi ad un medico.

