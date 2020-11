È stato pubblicato il nuovo bando d’asta avente ad oggetto immobili residenziali liberi appartenenti al Ministero della Difesa. In questo specifico caso sono previste due aste, di cui una principale, rivolta al personale della Difesa. E una seconda asta, residuale, aperta a tutti che prenderà avvio in un momento successivo. Vediamo quindi ora quali sono le 7 Regioni dove sono all’asta immobili residenziali del Ministero Difesa a partire da 45.700 euro.

Le date d’asta

Cominciando il nostro excursus nel merito si segnala, sin da ora, la data in cui si terrà l’asta principale, rivolta cioè in via esclusiva al personale dipendente del Ministero della Difesa. La data in questione è il 23 novembre 2020, mentre la scadenza per la presentazione delle offerte è prevista entro le ore 17:00 del 20 novembre 2020. Quanto invece all’asta residuale, cioè quella aperta a tutti, si svolgerà il 25 gennaio 2021. In questo secondo caso la scadenza per la presentazione delle offerte è prevista entro le ore 17:00 del 22 gennaio 2021.

Le 7 Regioni dove sono all’asta immobili residenziali del Ministero Difesa a partire da 45.700 euro

Quanto alle Regioni in cui sono dislocati gli immobili, si segnalano le seguenti:

a) Campania: con ben 11 immobili tutti ubicati in provincia di Napoli;

b) Friuli Venezia Giulia: con 1 immobile in provincia di Udine;

c) Lazio: con 4 immobili in provincia di Roma;

d) Liguria: con 1 immobile in provincia di La Spezia;

e) Puglia: con 3 immobili di cui 2 in provincia di Taranto e 1 in provincia di Bari;

f) Sicilia: con 1 immobile in provincia di Palermo;

g) Toscana: con 1 immobile in provincia di Massa Carrara.

Tipologia di alloggi

Si tratta, per lo più, di alloggi di amplia metratura forniti, come minimo, di due camere da letto. Nei 22 immobili sopra segnalati sono inoltre spesso frequenti doppi servizi, ripostigli e disimpegni vari, ma anche cantine e posti auto nella doppia variante di coperti e scoperti. In alcuni casi, gli immobili sono dotati anche di terrazzi e balconi. Nelle soluzioni a piano terra sono inoltre presenti pure verande, portici e corti esterne. Comunque per una visione integrale delle location e delle caratteristiche dei singoli lotti posti in vendita all’asta, si rimanda al seguente link ufficiale.

Riferimenti di contatto

Per informazioni varie sono stati messi a disposizione i seguenti riferimenti di contatto:

Direzione dei Lavori e del Demanio:

a) Ufficio Relazioni con il Pubblico, tel. 06 36806173 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:30;

b) Ufficio Generale Dismissioni Immobili, tel. 06 36805217 nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00, il venerdì dalle ore 9:00 alle ore 11:00;

c) e-mail: astealloggi@geniodife.difesa.it.

Consiglio Nazionale del Notariato

a) Recapito telefonico: 06 362091 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:30 e dalle ore 14:30 alle ore 17:00.

Segnalazioni ulteriori

La partecipazione all’asta principale, vale a dire rivolta ai dipendenti ministeriali, è ammessa anche per coloro che sono già proprietari di altro immobile. Per i dipendenti del Ministero della Difesa, che si aggiudicheranno un alloggio in sede di asta principale, è inoltre prevista un’ulteriore facilitazione. Ovvero il diritto ad uno sconto variabile dal 10% al 25% in base al reddito di famiglia. Ecco dunque quali sono le 7 Regioni dove sono all’asta immobili residenziali del Ministero Difesa a partire da 45.700 euro.