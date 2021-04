Con l’arrivo della primavera le piante esplodono di colori e di profumi, donando eleganza e carattere al nostro piccolo angolo verde. In aprile con i primi caldi alcune di queste piante raggiungono il massimo splendore e di seguito saranno elencate le 7 specie più amate.

Aprile è il mese della rinascita e così molte piante germogliano dai semi, altre fioriscono ed altre danno frutti di stagione. Molte sono le piante che in questo periodo regalano spettacoli di colori e profumi. Alcune di queste sono particolarmente preferite per la reperibilità, la duratura dell’infiorescenza e per la facile coltivazione.

Le 7 piante che raggiungono il massimo splendore nel mese di aprile

Due delle piante più amate per la loro semplicità sono sicuramente le piante di margherita e gerbera. Si tratta di due tipi di pianta molto simili che appartengono a due famiglie diverse e sono preferite per i tantissimi fiori dai colori accesi e brillanti. Considerati come fiori di campo, si possono trovare anche durante una passeggiata nei campi incolti, nei giardini, ai margini delle strade o negli orti.

Una pianta caratterizzata da raffinatezza ed eleganza è senza dubbio la calla. Si possono piantare delle meravigliose calle in questo periodo, per avere dei bellissimi fiori subito se la pianta è abbastanza grande, altrimenti bisognerà attendere un po’ di tempo. I suoi fiori sono delicati e di colore bianco candido, impiegati spesso in cerimonie religiose come matrimoni, battesimi e così via per il significato di purezza attribuito loro.

Non può mancare il fiore per eccellenza, la rosa. Amata da tutti per i suoi fiori eleganti e lussuosi, le rose sono le regine del giardino o della casa. Viene considerato uno dei fiori più belli al mondo, non a caso è il simbolo dell’amore che incornicia eventi importanti come matrimoni, anniversari e nascite. I fiori sono di vari colori che vengono molto apprezzati per esprimere un sentimento, bianco la purezza, rosso l’amore, giallo la gelosia e così via.

Testimonial di molte campagne per sensibilizzare la lotta contro il cancro, l’azalea, rappresenta l’amore puro come quello di una mamma. Una pianta ricca di significato e di bellezza per i suoi fiori meravigliosi, dalle molte sfumature bianche, rosa, rosse e magenta.

Piante dalla straordinaria bellezza da poter coltivare in vasi grandi o in giardini

Questo tipo di pianta richiede molto spazio, come un pergolato, e si tratta della meravigliosa pianta bouganville. Un fusto legnoso che sorregge vari rami tempestati da fiori molto particolari dal colore sgargiante nelle tonalità del rasa al rosso. Esistono anche altre varianti di colore, purché rare con fiori colorati nelle sfumature del bianco o dell’arancio.

Anche il glicine richiede molto spazio. Spesso si intravede la pianta all’ingresso di giardini pensili, per creare scenografie suggestive. Si tratta di una pianta rampicante con dei fiori piccoli lilla raccolti in grappoli che sprigionano un bellissimo profumo.