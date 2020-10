Dopo i 30 anni si iniziano a sentire più acciacchi ed è normale chiedersi perché. La pelle sembra più spenta, la stanchezza è sempre in agguato. La soluzione è cambiare le nostre abitudini. Per sentirci meglio ed essere più felici.

Le 7 abitudini da avere dopo i 30 anni per essere più felice

Prendersi cura della pelle

Niente più acqua e sapone per lavare il viso. Usare un detergente schiumogeno è la cosa giusta da fare.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Struccarsi ogni sera prima di andare a dormire e avere una beauty routine. Crema, siero, maschera, in base alle esigenze della nostra pelle.

Usare sempre la protezione solare

Spesso pensiamo alla protezione solare solo l’estate. Invece andrebbe messa tutto l’anno. Infatti i raggi UV sono pericolosi anche l’inverno. Per rallentare l’invecchiamento precoce della pelle è bene usare sempre una protezione di 30 SPF.

Per approfondire su quali siano le creme solari migliori, cliccare qui.

Andare a dormire presto

Dormire poco influisce sull’umore e le forze mentali e fisiche diminuiscono. Barcamenarsi tra lavoro, famiglia, passioni provoca stress. Dormire 8 ore è la cosa più giusta da fare.

Leggere un libro

I benefici della lettura sono molteplici. La lettura aiuta il cervello a mantenersi giovane e attivo. Oltre a sviluppare il pensiero critico. Meglio rinunciare ai social per qualche ora.

Allenarsi o fare movimento

A 30 anni il fisico non è più quello di un adolescente. Anche se siamo magri il metabolismo cambia. Un po’ di sport o movimento può aiutare non solo alla forma fisica ma anche a sentirsi meglio con sé stessi.

Non paragonarsi agli altri

Dubitare di sé stessi è un errore che si fa spesso quando si è giovani. Non ci apprezziamo abbastanza e pensiamo che l’erba del vicino è sempre la più verde. Ma è importante acquisire una nuova abitudine. Accettarsi per come siamo e non sminuire la nostra vita.

Saper dire di no

A 30 anni le nostre personalità sono definite. Siamo più maturi e per questo dobbiamo far valere le nostre opinioni. Non è necessario dire sempre di sì se qualcosa non ci va bene.

Ed ecco le 7 abitudini da avere dopo i 30 anni per essere più felice.