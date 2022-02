Cucinare è un’arte e ogni buon artista deve avere i colori giusti sulla sua tavolozza. Nel caso della cucina, questi sono gli ingredienti: carne, pesce, verdura, pasta e tanti altri. Se combinati correttamente, possono dare origine a piatti davvero pazzeschi. Noi italiani, poi, sappiamo bene che cosa vuol dire preparare e gustare un piatto di qualità.

Per dare un tocco di sapore in più, possiamo utilizzare alcune spezie. Ce ne sono davvero tantissime tra cui scegliere al supermercato, quindi a volte decidere cosa prendere è complicato. Oggi cerchiamo di semplificare la scelta, indicandone 6.

Le 6 spezie che non possono mancare in nessuna cucina per ricette ricche di gusto

Iniziamo con uno dei grandi classici della cucina, ovvero il peperoncino.

Questa spezia è molto utilizzata al Sud, ad esempio in Calabria, mentre al Nord è un po’ sottovalutata. Basta avere un pizzico di peperoncino in polvere o tritato per regalare un’esplosione di gusto a tantissimi piatti. Si tratta di una spezia versatile e imperdibile.

Anche l’alloro deve sempre essere presente, grazie al suo gusto delicato. È perfetto per arricchire una buona pasta al burro oppure per dare un tocco in più a salse e brodi.

Proseguiamo con la cannella, che moltissimi utilizzano per impreziosire tanti dolci. Si tratta di una compagna inseparabile quando si cucina, ad esempio, la torta di mele, ma consigliamo di provarla anche in qualche ricetta salata. È molto adatta anche per dare un tocco in più alle vellutate di verdure.

Le ultime 3

Proseguiamo con il coriandolo, che forse al giorno d’oggi è un po’ sottovalutato nella nostra cucina. Questa spezia, dal sapore reminiscente di agrumi, è molto utilizzato nella cucina indiana, per arricchire molte zuppe. Consigliamo di abbinarlo anche a carne alla griglia, polpette o frutti di mare grigliati.

Proseguiamo con il cumino, molto utilizzato in America Latina per condire piatti a base di legumi, con il suo gusto leggermente amaro. Un fantastico compagno anche per hamburger ed altri piatti di carne rossa.

Concludiamo con una spezia davvero poco conosciuta: lo shichimi togarashi. Si tratta di un mix giapponese di diverse spezie, come semi di sesamo e peperoncino. Da scoprire assolutamente e da aggiungere alle nostre zuppe preferite.

Ecco, dunque, le 6 spezie che non possono mancare nelle nostre case, che ci garantiranno di cucinare delle ricette favolose.

Ci sono poi tante altre spezie che si possono scegliere, ed alcune di esse potrebbero anche avere effetti positivi per la salute, come indica questo articolo.