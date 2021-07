La nostra casa è il nostro regno. Amiamo arredarla con stile e ne curiamo ogni dettaglio. Dalle piante ai colori, sappiamo perfettamente come rendere unica e meravigliosa la nostra dimora. Quando, però, invitiamo i nostri ospiti per un pranzo, non sappiamo come apparecchiare al meglio la nostra tavola. C’è qualche trucco per rendere speciale questo momento?

Grazie a questo articolo scopriremo 5 consigli delle migliori stylist per rendere unica la nostra tavola.

Le 5 tendenze da non perdere per una tavola estiva e alla moda

Siamo sempre felici di avere degli ospiti. Amiamo preparare per loro ricchi pranzi o cene esclusive. Sappiamo tutto di cucina e utilizziamo solo ingredienti di qualità. Abbiamo imparato ad apprezzare il buon vino e a fare dolci dessert. Ma come possiamo preparare la nostra tavola per renderla unica e alla moda? Niente paura, scopriremo insieme le 5 tendenze da non perdere per una tavola estiva e alla moda.

Per dare maggior classe alla nostra tavola dovremo utilizzare qualche accessorio in ceramica. Cerchiamo qualche bel set di bicchieri o di ciotoline per il dolce. Utilizziamo casseruole in terracotta per servire i nostri pasti. Ricordiamoci di abbinarci anche dei sottopiatti intrecciati, magari di rafia. Questo semplice trucco darà un tocco ancora più estivo alla nostra tavola.

Serviamo l’acqua in brocche di vetro colorato. Se è possibile, utilizziamo due colori diversi per differenziare l’acqua naturale da quella frizzante. Utilizziamo delle piante non troppo grandi per avere dei centro tavola vivaci e particolari. Infine, ricordiamoci sempre di regalare ai nostri ospiti un piccolo dono in tema con la mise en place. In questo caso, sarebbero perfetto regalare dei piccoli ventagli di bambo e carta.

Con pochi semplici dettagli riusciremo a dare un tocco chic ed esclusivo anche alla nostra tavola. Lasceremo i nostri invitati senza parole.

Tanti accessori a poco prezzo

Quando vogliamo abbellire la nostra tavola non dovremo per forza spendere molti soldi. La tendenza del 2021 è sicuramente quella di mixare più stili e quindi più colori. Questo ci permetterà di trovare molti piatti e bicchieri a poco prezzo nei mercatini vintage e di utilizzare accessori che già abbiamo in casa a cui potremo abbinarne di nuovi.

Non dovremo far altro che liberare la nostra creatività e in pochi minuti la tavola sarà pronta. Il successo sarà assicurato e potremo dare tutti i meriti alla nostra fantasia.

Approfondimento

Se al lettore interessa l’argomento si consiglia questa lettura.