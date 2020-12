Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La fame quando arriva arriva, e spesso non si può placare semplicemente sgranocchiando due carote. Ecco allora le 5 ricette da 5 minuti quando arrivano gli attacchi di fame. Per un pasto veloce da preparare, ma anche gustoso, saziante e genuino. Dall’insalata mista alla piadina farcita, e passando per le bruschette, per i fagottini di salumi con formaggio, e per gli avanzi di pasta ripassati in padella.

Ecco le 5 ricette da 5 minuti quando arrivano gli attacchi di fame

Insalata mista: a base di lattuga e pomodorini, per placare la fame all’insalata mista si può aggiungere il mais, una mezza dozzina di olive nere denocciolate ed una scatoletta di tonno al naturale sgocciolato. Per poi andare a condire il tutto con aceto balsamico e con un filo di olio extravergine di oliva. E se proprio la fame è da lupi, allora il tocco finale è rappresentato dall’aggiunta di quattro fette di salame buono a straccetti.

Piadina farcita: cuocere la piadina precotta in due minuti e farcire con i funghi e con abbondante prosciutto crudo. Gli attacchi di fame saranno così subito respinti.

Le bruschette: se a casa la piadina precotta non c’è, ma ci sono delle fette di pane avanzato, allora preparare una bruschetta gustosa ed appetitosa, in meno di 5 minuti, sarà un gioco da ragazzi così come viene spiegato in questo articolo.

Fagottini di salumi con formaggio: ottimi pure come aperitivo, i fagottini di salumi si preparano in un lampo. Basta stendere su un tagliere delle fette di bresaola, mettere al centro un cucchiaino di formaggio spalmabile ed un’oliva verde denocciolata, per poi chiudere a sacchetto con un filo di erba cipollina.

Pasta ripassata in padella: la pasta rimasta a pranzo si presenta come il cibo che ammazza la fame per eccellenza. Basta farla saltare nell’olio extravergine d’oliva aggiungendo pangrattato e parmigiano reggiano grattugiato. E peperoncino o pepe nero, in base ai gusti, per poi mangiarla subito calda.