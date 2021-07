Stando alle statistiche, sono sempre di più gli italiani che scelgono una vacanza fai da te con solo alloggio. Da un lato la comodità della pensione completa serviti e riveriti a 360 gradi. Dall’altro una maggiore libertà di orari e movimenti. E seguendo questa scia anche, e soprattutto nei fine settimana, gli italiani partono con thermos e frigo da viaggio pieni di cibo. Quali sarebbero però le 5 regole essenziali per scegliere il cibo da portare in spiaggia quest’estate? Ricordiamo che la nostra cucina eccelle per qualità ma ci sono determinati periodi dell’anno in cui dovremmo fare delle scelte come suggeriamo in questo articolo.

Le 5 regole essenziali per scegliere il cibo da portare in spiaggia quest’estate

Analizziamo subito queste 5 regole e vediamo se le condividiamo:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

cercare di trasportare alimenti deperibili che non si alterino eccessivamente con gli sbalzi di temperatura;

scegliere piatti o spuntini facili da digerire;

optare per alimenti e preparazioni semplici ma nello stesso tempo possibilmente gustosi;

portare con sé alimenti rinfrescanti;

preferire comunque piatti e materiali leggeri e di facile trasporto.

Attenzione ai rischi di questi alimenti in spiaggia

Di contro ci sono poi degli alimenti che seppur buonissimi sono complicati e rischiosi per la nostra salute. Ci riferiamo a quelli che per le norme igienico sanitarie alimentari dovrebbero rientrare nella conservazione al di sotto dei 6/7 gradi:

uova e carne;

pesce e frutti di mare;

fritti e cottura al forno;

pizze e focacce farcite.

Per quanto riguarda le bevande sono sempre preferibili l’acqua e il tè mentre le bibite gasate e gli alcolici, anche se rinfrescanti, alla fine fanno ancora più sete.

I cibi più consigliati

Ecco allora come i classici panini o sandwich leggeri con fesa di tacchino, bresaola o prosciutto cotto saranno sempre al top. Così come frutta e verdura, magari con degli splendidi spiedini di melone, anguria, ananas e pesche. Ma non dimentichiamo i piatti fatti con i cereali integrali che risultano completi, salutari, appetitosi e facili da digerire.

Approfondimento

Dal Medio Oriente un piatto eccezionale ed economico adatta anche a vegetariani e vegani