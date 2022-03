Le 5 razze di cane meno intelligenti che ci faranno impazzire nell’addestramento e i motivi ci lasceranno di stucco

Addestrare un cane è un’operazione che richiede moltissima pazienza. Dobbiamo essere fermi e calmi allo stesso tempo. Dobbiamo imparare a capire come ragiona Fido ed entrare nel complesso meccanismo azione/ricompensa. Spesso, però, il successo dipende dal tipo di animale con cui abbiamo a che fare. Perché non tutti i cani sono intelligenti allo stesso modo. Alcune razze particolari potrebbero metterci a dura prova. È quindi il momento di scoprire le 5 razze di cane meno intelligenti e il cui addestramento si rivelerà una vera sfida. Non parleremo di quoziente intellettivo in senso stretto ma scopriremo i motivi che rendono alcuni animali meno malleabili di altri.

Il Pechinese e il Borzoi

Tutti ci siamo innamorati almeno una volta nella vita del graziosissimo Pechinese. Il suo muso simpaticissimo e la struttura fisica unica nel suo genere, però, non devono trarci in inganno. Il Pechinese è uno dei cani più testardi in assoluto, ama fare dispetti e soprattutto odia sottostare agli ordini. Meglio evitare di sceglierlo come primo cane.

Nell’addestramento di un cane la comunicazione è fondamentale. Per questo motivo il Borzoi è uno dei cani con la più bassa intelligenza funzionale in assoluto. Il Borzoi ha comportamenti che somigliano a quelli di un gatto e spesso ignora i comandi. E quando li ascolta tende a dimenticarli, perché prende tutto come gioco. Potrebbe letteralmente farci saltare i nervi.

L’insospettabile Beagle è uno dei cani più difficili da addestrare

Tra i cani meno addestrabili rientra il tenerissimo e bellissimo Beagle. In realtà il Beagle è decisamente intelligente, è un abile cacciatore e ha un olfatto di prim’ordine. Purtroppo, però, è talmente indipendente e autonomo che difficilmente rispetta qualsiasi tipo di comando. Se aggiungiamo il fatto che è un giocherellone nato, creiamo un mix difficile da gestire. Se vogliamo tentare l’impresa di educarlo meglio farsi aiutare da un addestratore professionista.

Le 5 razze di cane meno intelligenti che ci faranno impazzire nell’addestramento e i motivi ci lasceranno di stucco

I Basenji sono animali veramente meravigliosi. Sono pulitissimi e sono tra i cani più affettuosi in assoluto. Allo stesso tempo, però, sono tra i più portati a distrarsi. Difficile ottenere più di 10 minuti di attenzione e concentrazione da un Basenji. Se siamo alle prime armi meglio scegliere un’altra razza da adottare.

Chiudiamo con il cane forse più difficile in assoluto da addestrare: il Levriero Afgano. Il Levriero Afgano è un animale elegantissimo e il suo foltissimo pelo lo rende inconfondibile. Purtroppo, però, odia ascoltare gli ordini ed eseguirli. Mettiamoci il cuore in pace perché per educarlo servirà moltissimo tempo. Per fortuna ha un carattere mansueto e tranquillo che ci darà pochi problemi con gli estranei e con i suoi simili.

Approfondimento

Sembra difficile da credere ma questo cane è uno dei più affettuosi in assoluto ed è perfetto per bambini e anziani a dispetto delle dimensioni