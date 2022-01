Ci sono dei periodi dell’anno in cui ci sediamo e cerchiamo di buttare giù dei buoni propositi per le settimane successive. Ognuno di noi ha il suo periodo dell’anno in cui fa un veloce riepilogo del tempo trascorso e si chiede come sarà quello futuro. Per i ragazzi che vanno ancora a scuola quel periodo è settembre. Le lezioni che riiniziano impongono buoni propositi con studio costante e giornaliero. Ci sono poi gli universitari che questo flusso di pensieri lo ascoltano quasi ad ogni esame dato. E poi ci siamo quasi tutti noi, che arrivato gennaio ci mettiamo in testa di essere almeno più buoni. Soprattutto dopo aver attraversato e sconfitto con successo l’holiday blues.

I buoni propositi che ognuno di noi fa a se stesso

Ognuno di noi fa quasi sempre promesse che non riesce a mantenere: costanza, benevolenza, amicizia profonda e migliore autostima. Ma capita ancora più spesso che ci ritroviamo all’anno successivo a farci le stesse promesse. Perché siamo stati troppo inflessibili o troppo buoni. Troppo severi con noi stessi o troppo poco. Insomma, siamo sempre scontenti e ci sembra di non aver mai raggiunto nulla di concreto. Ma se la risposta per evitare che questo ciclo si ripeta fosse molto più semplice di quello che pensiamo? Se dovessimo solo partire da gesti semplici?

Le 5 promesse che tutti dovremo farci per l’anno nuovo alle porte

La cosa più semplice da fare, nella maggior parte dei casi, risulta anche quella giusta. E possiamo dirci sinceramente che vale anche in questo caso. Non bisogna farsi grandi promesse, ma ripartire da piccole cose che potrebbero fare la differenza. Ecco, quindi, le 5 promesse che tutti dovremo farci per l’anno nuovo alle porte. Comprare una pianta e prendersene cura. Avendo cura di qualcosa di personale tutti i giorni si dedica un po’ di tempo a se stessi e, in questo modo, l’amore si rifletterà sugli altri. Camminare 1 km almeno una volta alla settimana, possibilmente immersi nella natura o in campagna.

Cosa che ci dà la possibilità di salutare i vicini, o comunque le persone che fanno la stessa cosa, e migliorare così i rapporti interpersonali. Fare un corso di lingua: questo ci permetterà di viaggiare da soli e scoprire nuovi Mondi e sapori. Organizzare con i nostri amici una merenda in giardino con scambio vestiti. Questo ci permetterà di comprare di meno, di non buttare le cose che non usiamo più e dare loro nuova vita. La condivisione farà così parte di noi e sapremo comunicarla agli altri. Fare marmellate, che non significa altro che stare bene nel presente e fare progetti per il futuro, utilizzando qualcosa del passato.