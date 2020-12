Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Per il proprio appartamento, ed anche come regalo, ecco le 5 piante di dicembre più belle per casa e giardino. Dalla stella di Natale al ciclamino, e passando per il rododendro, per l’agrifoglio e per il cavolo ornamentale. Ed il tutto fermo restando che bisogna fare attenzione a come innaffiare le piante in inverno così come spiegato in questo articolo.

Dalla stella di Natale al rododendro

Stella di Natale. Si tratta di una delle più belle piante ornamentali del mese di dicembre. Non a caso per le festività del corrente mese la stella di Natale è una delle tante idee regalo per chi ama le piante ed i fiori. In inverno la stella di Natale si può tenere a casa posizionandola in una stanza luminosa ma, nello stesso tempo, non esposta direttamente alla luce del sole.

Ciclamino. I ciclamini sono dei fiori bellissimi ed anche perfetti per l’inverno in quanto sono in grado di resistere alle basse temperature. In particolare, per il giardino, il ciclamino selvatico è perfetto in quanto oltre ai fini ornamentali ha i fiori piccoli. Mentre i fiori del ciclamino da vaso sono più grandi e sono caratterizzati da diverse colorazioni che partono dal bianco e che arrivano al rosa.

Rododendro. Questa è una pianta ideale per la coltivazione nella stagione fredda. Con i suoi fiori bellissimi, infatti, il periodo di intensa fioritura del rododendro è proprio quello in corrispondenza dei mesi freddi. Il rododendro si può coltivare in giardino, privilegiando le zone del terreno umide e all’ombra. Ma si può tenere pure a casa lontano dalle fonti di calore oltre che al riparo dalla luce diretta del sole.

L’agrifoglio e il cavolo ornamentale

Agrifoglio. Si tratta della pianta ornamentale per eccellenza del periodo invernale in quanto è molto resistente. Coltivabile in vaso, come in giardino, la bellezza dell’agrifoglio sta nelle foglie, che sono folte e lucide. E pure nelle bacche che sono lisce e di colore rosso fuoco.

Cavolo ornamentale. Questa, invece, è una pianta bassa di tipo ornamentale che in giardino è perfetta per le aiuole. Il pregio estetico del cavolo ornamentale sta nel contrasto tra le foglie più interne che sono verdi, mentre quelle centrali hanno delle colorazioni che spaziano dal giallo al rosa fino ad arrivare al viola.

Abbiamo visto, dunque, quali sono le 5 piante di dicembre più belle per casa e giardino, dalla stella di Natale al cavolo ornamentale.