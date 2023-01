Quando una settimana chiude in rialzo di circa il 7% e solo il 12% dei titoli azionari chiudono in territorio negativo, va la pena cercare di capire il perché di questa debolezza. Andiamo, quindi, a esaminare da vicino le 5 peggiori azioni della settimana: LUVE, Tenaris, ERG, Diasorin e Amplifon.

La debolezza del settore Health Care

Da inizio anno c’è un settore del Ftse Mib che, dopo anni di grande forza, sta muovendosi in controtendenza rispetto all’andamento generale di Piazza Affari. Parliamo del settore salute che con il suo FTSE Italia All-Share Health Care sta perdendo l’1,5% da inizio anno risultando il peggiore tra tutti gli indici settoriali. A questa performance negativa hanno pesantemente contribuito due big del settore, Amplifon e Diasorin, che non a caso troviamo tra le 5 peggiori azioni della settimana.

Lunga fase laterale in corso sul titolo Amplifon che da agosto 2021 non riesce a uscire dal canale individuato dalle due linee tratteggiate. Solo la rottura di uno dei due estremi indicati in figura potrebbe dare direzionalità alle quotazioni. Da notare che le medie sono molto vicine, per cui potrebbe facilmente dare un incrocio sia rialzista che ribassista.

Anche sul titolo Diasorin la tendenza di fondo è laterale e nel corso degli ultimi mesi si sono susseguiti continui incroci ribassisti e rialzisti delle medie. A questo punto solo il superamento di area 140 euro potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Il titolo LUVE

Solo qualche settimana fa ma mettevamo in guardia dalla possibilità di un incrocio ribassista dopo il rialzo più lungo della storica del titolo. Incrocio puntualmente verificatosi accompagnato anche dal segnale di vendita dello SwingTrading Indicator. Se confermato, il titolo potrebbe accelerare al ribasso.

Il titolo Tenaris

Dopo avere segnato i massimi storici a fine ottobre, il titolo Tenaris ha iniziato una fase laterale delimitata dai due livelli mostrati in figura dalle linee tratteggiate. A questo punto solo la loro rottura potrebbe dare direzionalità alle quotazioni. Da notare che allo stato attuale le medie sono molto vicine e potrebbero dare un segnale di inversione ribassista. Potrebbe, quindi, presto concretizzarsi il ribasso anticipato alcune settimane fa.

Il titolo ERG

Ribasso in corso sul titolo ERG che tende a rafforzarsi dopo due sedute consecutive caratterizzate da ribassi importanti. Lo scenario più probabile, quindi, per ERG è quello che vede una continuazione del ribasso in corso.