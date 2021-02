Chi ama praticare attività sportiva con costanza spesso desidera di coinvolgere il proprio animale domestico nelle uscite quotidiane. Non tutte le razze di cani sono tuttavia adatte a sostenere sforzi fisici per lungo tempo e risultano particolarmente forti e atletiche. Bisogna pertanto anzitutto informarsi per sapere quali sono le 5 migliori razze di cani più sportive con cui camminare o correre.

Al di là della compagnia che si ottiene durante gli allenamenti bisogna comunque fare in modo che il quadrupede si muova quotidianamente per conservare il benessere. Il movimento costante consente infatti di conservare il peso ideale, di scaricare eventuali tensioni e e di avere comportamenti non aggressivi.

Chi non può rinunciare alla compagnia del cane per camminare potrebbe leggere “Come ottenere la detrazione di 1.000 euro per il mantenimento del cane”. Il Governo infatti offre un sostengo economico ai contribuenti che non possono assolutamente fare a meno della presenza del cane per uscire di casa. In presenza di particolari disabilità la presenza del cane rappresenta infatti un ausilio irrinunciabile e sostituisce degnamente l’assistenza umana. Chi invece volesse condividere sessioni di allenamento o semplici camminate a passo rapido deve scegliere con cura il quadrupede da portare con sé. Se il movimento reca giovamento a tutti i cani, resta per vero che alcuni di essi risultano già in partenza più atletici, vigorosi e propensi a sforzi fisici. Analizziamo dunque le 5 migliori razze di cani più sportive con cui camminare o correre.

Le 5 migliori razze di cani più sportive con cui camminare o correre

Uno dei migliori cani con cui sarebbe ideale svolgere attività sportiva all’aperto è sicuramente il pointer, un animale veloce, atletico e infaticabile. Ama il contatto con la natura, è pieno di vigore, tendenzialmente allegro e con elevate capacità di adattamento. Il secondo cane su cui potrebbe ricadere la scelta di chi ama camminare è il jack russel terrier che non è un cane di taglia grande, ma pieno di energia. Ha notevoli capacità di resistenza per cui riesce a tollerare senza particolare sforzo anche lunghi tragitti sia correndo che camminando. Altrettanto resistente alle fatiche per lungo tempo si conferma essere l’husky siberiano che nel codice genetico conserva memoria delle tante slitte da trainare sulla neve. Gli husky siberiani sorprendono per la straordinaria energia con cui affrontano intensi sforzi fisici a basse temperature e per l’energia di cui dispongono.

La quarta razza di cani a cui dovrebbe guardare con interesse chi cerca un compagno di corsa o camminata è il pit bull terrrier americano. Chi sceglie questo cane si assicura un compagno di allenamento particolarmente muscoloso ed energico che apprezza l’attività motoria. Ed infine fra le 5 migliori razze di cani più sportive con cui camminare o correre conviene annoverare tanto il border collie quanto il labrador retriever. La scelta dovrebbe ricadere sul labrador non solo se si pratica sport, ma soprattutto se si hanno bambini in famiglia. Ciò perché il labrador è di sicuro uno dei quadrupedi che più facilmente entra in contatto con i più piccoli in virtù del suo temperamento gioioso.