Per una dispensa sempre ben fornita, ecco le 5 migliori conserve da preparare a casa in vista del freddo inverno. Perché quello attuale è il momento giusto per preparare e conservare i cibi al fine da poter poi portare in tavola sempre un po’ di sole anche nelle giornate più buie del gelido inverno.

Di conseguenza, la prima cosa da fare per preparare le conserve è quella di fare scorta non solo di frutta, di verdura e di ortaggi, ma pure di spezie al fine di conservare tutta la loro bontà nei vasetti di vetro. Ecco allora cinque tra le migliori conserve per l’inverno che non devono mai mancare in dispensa.

Ecco le 5 migliori conserve da preparare a casa in vista del freddo inverno

Il pesto di basilico: con basilico, aglio, olio extravergine d’oliva, parmigiano e pinoli, avere in dispensa il pesto fatto in casa significa, tra l’altro, condire la pasta sempre in maniera veloce, sfiziosa e gustosa.

I pomodori secchi sott’olio: dall’insalata alle verdure, per aggiungere gusto, e passando per uno spuntino con il pane e formaggio. I pomodori secchi sott’olio spiccano infatti tra le conserve più versatili per piatti veloci e sempre gustosi.

La giardiniera: aprire il barattolo di vetro della giardiniera fatta in casa, significa portare in tavola tante verdure di tanti colori. Nonché perfette anche come contorno.

La marmellata di uva: si può preparare e conservare anche senza zucchero. Ed è tra l’altro un ottimo cibo tra quelli da portare in tavola al mattino per la prima colazione.

I carciofi sott’olio: se c’è una conserva davvero golosa e appetitosa, allora di certo è quella dei carciofini sott’olio. Visto che, tra l’altro, sono sempre perfetti per la composizione e per la realizzazione di aperitivi e di antipasti. Inoltre, riguardo a come congelare i carciofi crudi, al fine di preparare gustose ricette tutto l’anno, si raccomanda la lettura di questo articolo.