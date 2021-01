Per spuntini e merende gustose, ma anche per sedare gli attacchi di fame notturni, ecco le 5 idee lampo in cucina per tramezzini veloci e golosi. Nel dettaglio, partendo da dieci fette di pane per tramezzini, ecco come è possibile farcirle in cinque modi diversi con estrema rapidità e facilità.

Ecco le 5 idee lampo in cucina per tramezzini veloci e golosi

Tramezzino al prosciutto e formaggio spalmabile. Tritare olive verdi con la maionese al fine di ottenere una crema. Spalmare su entrambe le fette di pane e, prima di chiudere, mettere prima una fetta di prosciutto e poi abbondante formaggio spalmabile.

Tramezzino vegetariano. Disponendo di peperoni al forno conditi con un pizzico di sale, questi possono andare a farcire i tramezzini come segue. Prima con due foglie di insalata, e poi i peperoni e la fontina. Prima di mangiare il tramezzino si può far riposare una mezz’oretta in frigorifero. Oppure, per mangiarlo subito, prima di farcire basterà spalmare su entrambe le fette di pane per tramezzini un cucchiaio di maionese.

Tramezzino uova e tonno. Bollire le uova al fine di averle pronte sode e tagliate a fettine. Mentre sulle due fette di pane per tramezzini si spalma una salsa creata mescolando al tonno la maionese. Prima di chiudere mettere prima le uova sode a fettine e poi due foglie di insalata. Il tramezzino uova e tonno sarà così pronto da mangiare in un lampo.

Tramezzino con la bresaola. Al posto del prosciutto, il tramezzino è ottimo pure con la bresaola aggiungendo, per esempio, la rucola e legando poi la farcitura con i pomodori secchi sott’olio.

Tramezzino al salmone. Pure la carne di mare diversa dal tonno è ottima per farcire con gusto i tramezzini. Per esempio, spalmando le due fette di pane per tramezzini con il burro e con la maionese. Per poi aggiungere il salmone affumicato e una cascata di erba cipollina.