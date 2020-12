Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Chi condivide la casa con un cane, avrà notato spesso che il nostro cucciolo a volte attua comportamenti a cui è difficile dare un senso. Spesso proviamo a trovare un significato senza sapere davvero il motivo per cui lo fanno.

Senza dubbio però con alcune movenze riescono sempre a farci sorridere.

Vediamo insieme con questo articolo quali sono le 5 cose strane che i cani sono soliti fare, ecco svelata la spiegazione.

Rincorrersi la coda, girare intorno e grattare la cuccia

Ad esempio quante volte ci è capitato di vedere il nostro amico peloso provare in tutti i modi a rincorrersi la coda? Di solito questo comportamento è dovuto ad un momento di noia che il cane prova a smorzare giocando in questo modo.

È giusto però sapere che se diventa un comportamento continuo e compulsivo potrebbe voler dire che il nostro cucciolo soffre di qualche disturbo. In questi casi è sempre consigliato chiedere consiglio al proprio veterinario.

Un’altra movenza che spesso ci strappa un sorriso è vedere il nostro amico peloso fare qualche giro intorno alla sua cuccia prima di stendersi a dormire. Questo è un atteggiamento che i cani attuano per essere sicuri che intorno a loro non si aggira alcun pericolo. In questo modo potranno dormire sereni avendo controllato il loro perimetro.

Ci fanno ridere anche quando cominciano a grattare la cuccia con le zampe. Non si sa bene se lo fanno per scaldare la posizione in cui andranno dormire o di renderla più confortevole e più comoda. Non escludiamo il fatto che potrebbe anche essere un modo per marcare il territorio tramite l’odore che fuoriesce dalle loro zampe.

Muovere la zampa e portare via il cibo

Quante volte invece ci è successo di accarezzargli un punto preciso della pancia e vedere la loro zampetta che si muove a scatti incontrollabili? Questo ci fa capire che anche i nostri cuccioli soffrono il solletico.

Accarezzandogli la pancia probabilmente siamo riusciti a toccare un nervo preciso che gli provoca questo riflesso.

Infine che significa quando vediamo la scena del nostro cane che prende e porta il cibo in un altro luogo della casa per mangiarselo? Questo è un atteggiamento che i loro antenati erano soliti avere per potersi gustare la preda senza condividerla con il resto del branco.

Ecco perciò quali sono le 5 cose strane che i cani sono soliti fare, ecco svelata la spiegazione.