Secondo alcune discutibili profezie il 21 dicembre 2012 si sarebbe dovuto verificare un evento ignoto che avrebbe cambiato per sempre le sorti del genere umano. I Maya per quel giorno avevano previsto addirittura la fine del mondo, eppure siamo ancora tutti qui. Forse i Maya però non avevano la minima idea di cosa ci sarebbe aspettato appena 8 anni dopo. Il 2020, sì, che è davvero l’annus horribilis per eccellenza. Lo abbiamo provato direttamente sulla nostra pelle e possiamo confermare ai signori Maya che le profezie non sono proprio il loro forte. La prima cosa che probabilmente non dimenticheremo appare abbastanza scontata, ma vediamo quali sono le 5 cose che ricorderemo per sempre del 2020.

Covid-19, coronavirus, SARS-CoV-2 (ormai conosciamo tutti i nomi)

Purtroppo non ha bisogno di molte presentazioni e di estesi approfondimenti. È stato un vero fardello che ha colpito l’intera umanità prendendosi la vita di tante persone. Se non bastasse l’emergenza sanitaria a spiegare gli effetti drammatici del virus ci sono certamente anche le conseguenze negative sotto il profilo economico-sociale e individuale a farlo. E ancora non è finita: avremo ancora un po’ di tempo a che fare con questo mostro invisibile. Speriamo non troppo a lungo.

Brexit

Dopo infiniti negoziati diplomatici e tentennamenti dei vertici britannici il 31 gennaio 2020 è stata ufficializzata l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea. I britannici avevano optato per il leave nel 2016, ma l’addio non è stato affatto rapido e indolore.

Elezioni presidenziali Stati Uniti d’America

Poche settimane fa la competizione elettorale americana si è conclusa con la vittoria del candidato democratico Biden contro il Presidente repubblicano uscente Trump. Il risultato era abbastanza atteso da parte dei media internazionali. Coinciderà con l’inizio effettivo di una nuova stagione della politica statunitense e internazionale? Con un pizzico di licenza poetica possiamo dire che lo scopriremo solo vivendo.

Ennio Morricone, Gigi Proietti, Sean Connery, Diego Armando Maradona

Il 2020 lo ricorderemo come un anno che ci ha portato via grandi artisti e icone illustrissime nostrane e mondiali. Ennio Morricone, Gigi Proietti, Sean Connery, Diego Armando Maradona sono alcuni esempi di personaggi che nel loro campo hanno fatto la Storia (la S è volutamente maiuscola).

Bugo a Sanremo

«Le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera, la tua ingratitudine, la tua arroganza» «Bugo, Bugo, che succede?». Regaliamoci infine un sorriso, che fa sempre bene. A parte gli scherzi, Sanremo 2020 è stata un’edizione degna di nota e ricca di soprese musicali.

Ecco le 5 cose che ricorderemo per sempre del 2020.