Le 5 cose che forse non sai sulla tua carta di credito

La carta di credito è un sistema di pagamento, emesso da una banca o da una società specializzata, che consente di posticipare nel tempo l’addebito delle spese effettuate.

Le carte di credito vengono accettate da piccoli e grandi esercizi commerciali ma sono fondamentali per effettuare gli acquisti on line.

Per prima cosa dobbiamo chiarire che esistono due tipologie di carte: le carte di credito vere e proprie e le carte prepagate. Queste ultime per essere utilizzate devono essere caricate: sarà quindi il titolare ad effettuare un versamento prima di usarla per gli acquisti. Le carte di credito invece sono un vero e proprio prestito che la banca fa al cliente. Infatti, mentre le prepagate vengono rilasciate senza problemi, per emettere una carta di credito le banche effettuano una vera e propria analisi come per concedere un finanziamento. Ecco di seguito un trucco per distinguere una carta di credito da una carta prepagata. Se la carta presenta i numeri in rilievo si tratta di una carta di credito e quando la utilizzi usi i soldi della tua banca che rimborserai in seguito. Le prepagate, invece, presentano il numero identificativo semplicemente stampato.

Un secondo aspetto da considerare è che per le banche sono molto vantaggiose, mentre per i negozianti no. Quando utilizzi la tua carta, la banca trattiene una piccola percentuale del pagamento a titolo di commissione. Queste commissioni sono generalmente inferiori all’1% per le carte bancomat ma possono arrivare fino al 4% per determinate carte di credito. E’ per questo che spesso non vengono accettate volentieri nei negozi!

Non tutte le carte sono uguali

La terza cosa da considerare è che non tutte le carte sono uguali. Le banche possono concedere diverse condizioni ai propri clienti, personalizzando l’importo massimo utilizzabile in un mese, il costo annuale o i servizi accessori. Generalmente il colore della carta indica anche il suo livello: le carte color argento o oro sono di solito quelle più prestigiose.

Un’altra caratteristica che forse non conosci è che le carte non servono solo per pagare. Molte carte di credito consentono di accumulare dei punti e ottenere sconti o premi, oppure danno diritto a determinati servizi alberghieri o aeroportuali. Altre ancora comprendono addirittura coperture assicurative.

Per ultimo è importante ricordare che, con le carte di credito è possibile rateizzare gli acquisti. Alcune carte infatti consentono di scegliere se rimborsare le spese mensili in un'unica soluzione o rateizzarle nel tempo, consentendo così di effettuare acquisti importanti pagandoli a rate come un vero e proprio prestito.