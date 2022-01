Periodo di classifiche. E infatti ne avevamo recentemente vista un’altra. Gli esperti avevano realizzato una classifica su quale fosse la città al Mondo dove si mangia meglio. E indoviniamo un po’, ovviamente è in Italia. Dove il cibo è una vera e propria cultura. E non è una città qualunque, stiamo parlando di un grande città.

Be’ dagli esperti arriva un’altra classifica, che forse vogliamo segnarci per i prossimi viaggi. Quante volte andiamo in un posto e non ci sentiamo i benvenuti? Magari veniamo trattati male oppure non si hanno le giuste attenzioni. Ecco in soccorso arriva Booking che ha stilato la classifica delle città più accoglienti.

Questo significa quei luoghi dove i viaggiatori hanno rilasciato recensioni superiori o uguali all’otto. Che siano hotel, appartamenti o B&B. Luoghi dove ci si prende cura dell’ospite. E dove è inoltre presente un’alta concentrazione di alloggi. E come per il cibo, anche per l’accoglienza l’Italia è al primo posto nella classifica di Booking.

Le 5 città più accoglienti al Mondo secondo quest’indagine e al primo posto ce n’è una italiana

Partiamo allora dalla quinta e vediamo qual è. Al quinto posto abbiamo la Spagna con Toledo. Bellissima città spagnola che si trova su un colle. Famosa per i monumenti medievali arabi, ebraici e cristiani che sono nel centro storico della città.

Al quarto posto abbiamo invece Nauplia in Grecia. Forse in pochi la conoscono, ma in realtà è un’ottima base per esplorare il Peloponneso. Ci sono moltissimi musei, spiagge, monumenti e fortezze. La cosa interessante è che questa città fu la prima capitale della Grecia moderna, lasciando il posto ad Atene nel 1834.

Al terzo posto abbiamo invece un luogo lontano: Taitung a Taiwan. Città che si trova sulla costa sudorientale dell’isola e che si affaccia sull’Oceano Pacifico. Lì è presente il famoso Museo Nazionale della Preistoria.

Al secondo posto abbiamo la bellissima Bled, in Slovenia. Un luogo magico che si trova vicino l’Italia. Una località che si trova sotto le Alpi Giulie, vicina ad un lago. E proprio questo è l’attrazione di quel luogo, perché al centro c’è un’isoletta con sopra una piccola chiesa dove è possibile sposarsi.

E al primo posto abbiamo l’Italia con la sua Matera. La città dei sassi, oltre ad essere stata Capitale della Cultura europea nel 2019, oggi è anche al primo posto come città più accogliente al Mondo. Ed ecco le 5 città più accoglienti al Mondo secondo Booking.

