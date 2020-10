L’energia che ti dà il caffè può essere sostituita da altre bevande? La risposta è affermativa in quanto ci sono bevande naturali che possono darti l’energia che ti serve senza dover ricorrere per forza alla caffeina. Ecco allora le 5 bevande che possono sostituire l’energia che ti dà il caffè. Per ricaricarsi in maniera sana scegliendo tra il frullato proteico, l’acqua di cocco o il succo di mela caldo. Ma anche il latte di quinoa oppure il tè alla menta.

Il frullato proteico: al mattino, al posto del caffè, basta un frullatore per avere tutte le energie che servono per affrontare la prima parte della giornata. Per esempio, preparando un frullato pesca e yogurt o banana e fragola. Oppure per incrementare le proteine ed il potere energetico una possibile combinazione ottimale qual è? Quella data da latte di soia con l’aggiunta di burro di arachidi e di semi di chia.

L’acqua di cocco: è ideale per chi la mattina vuole fare naturalmente il pieno di sali minerali. Con appena 19 calorie ogni 100 grammi, infatti, l’acqua di cocco è ricca di sodio e di potassio. Ma c’è pure il magnesio ed il calcio.

Succo di mela caldo: specie nei periodi autunnali ed invernali, il succo di mela caldo la mattina, al posto del caffè? Si tratta di un vero e proprio toccasana. E questo perché, magari con l’aggiunta di cannella, il succo di mela caldo è dolce ed è energizzante. Ed è pure ad alto potere vitaminico. Partendo dalla vitamina C e passando per minerali come il potassio, il calcio ed il magnesio.

Latte di quinoa: bevanda energizzante vegetale che da un lato è priva di glutine, ma che dall’altro permette di fare il pieno di proteine e di minerali. In particolare, il fosforo, il potassio ed il magnesio.

Tè alla menta: bevanda calda classica come alternativa mattutina al caffè. Con l’aggiunta di una punta di zucchero, il tè alla menta, tra l’altro, combatte naturalmente la tosse, facilita la la diuresi e dà energia e forza grazie alle proprietà naturali della menta.