L’inizio di un nuovo anno porta sempre con sé speranze e aspettative, soprattutto quando si arriva da periodi difficili come quelli attuali. In questo articolo vedremo le 5 abitudini curiose che portano fortuna l’ultimo dell’anno nelle tradizioni di tutto il mondo. Partendo dal lontano oriente e più precisamente dal Giappone si può trovare una prima particolare usanza portafortuna. Le campane di un tempio di Tokyo risuonano ben 108 volte la notte di Capodanno, con 107 rintocchi prima della mezzanotte. L’ultima campana suona invece agli albori del nuovo anno a simboleggiare i buoni propositi per l’anno in arrivo. Dall’altra parte del mondo, precisamente a Copenaghen, possiamo assistere ad un’altra abitudine rumorosa. Nella capitale danese, infatti, si festeggia saltando dalle sedie allo scoccare della mezzanotte. Gli scandinavi non fanno certo attenzione a non rompere nulla saltando. Questo perché gli eventuali piatti rotti o scheggiati porteranno salute e amore nei 12 mesi successivi.

I vestiti bianchi in Brasile

I cittadini brasiliani hanno la fortuna di festeggiare il Capodanno al caldo, probabilmente per questo hanno anche l’abitudine di vestire di bianco. La tradizione intende allontanare gli spiriti maligni dall’anno in arrivo. Inoltre, nel Paese sudamericano è considerato di buon auspicio un bagno nell’oceano tuffandosi sette volte nelle onde. La quarta delle 5 abitudini curiose che portano fortuna l’ultimo dell’anno ci rimanda in Europa. In Spagna è abitudine terminare il cenone di San Silvestro con 12 acini d’uva, uno ad ogni rintocco della mezzanotte. Nella superstizione popolare gli acini d’uva simboleggiano i dodici mesi del nuovo anno e propiziano le migliori fortune.

Le 5 abitudini curiose che portano fortuna l’ultimo dell’anno

L’ultima delle 5 abitudini curiose che portano fortuna l’ultimo dell’anno arriva dalla fredda Estonia. Il primo dell’anno, le famiglie estoni si riuniscono per il pranzo più importante dell’anno. La tradizione impone che le portate siano almeno sette ma il numero ideale è dodici. In questo modo, per tutto l’anno, si avrà salute e la forza di tanti uomini quanti sono i piatti mangiati. Insomma, in molti Paesi del mondo i riti propiziatori per il nuovo anno si svolgono a tavola. Anche in Italia ci sono diversi piatti tradizionalmente considerati portafortuna, come ad esempio le lenticchie. Abbiamo parlato di un’altra leccornia da non perdere a Capodanno in un recente articolo.