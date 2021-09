C’è una notevole differenza tra una doccia da fare al mattino, per iniziare la giornata, rispetto a quella che bisognerebbe fare la sera, prima di andare a dormire.

Queste diversificazioni sono importanti per alleviare o spronare il nostro corpo a determinate reazioni in base allo stato fisico in quel momento.

Le differenze sono molteplici, ma le più importanti sono 4 che sottolineano il perché dovremmo fare una doccia fredda oppure una doccia calda in determinate occasioni. Scopriamo quali sono quelle più importanti.

Perché è importante sapere quando bisogna lavarsi con acqua calda rispetto alla fredda?

Ognuno di noi ha delle preferenze in merito. Ad esempio molte persone preferiscono iniziare la giornata con una doccia calda fumante. Nulla di sbagliato se si immagina quella sensazione di calore che dona benessere. Ma ogni tanto bisognerebbe alternarle con le docce fredde, anche se fuori ci sono temperature basse. Questo perché ci sono vantaggi e svantaggi in entrambi i casi. La risposta corretta alla domanda, fredda o calda, risiede nelle condizioni fisiche in cui ci si trova in quel momento e anche al tempo.

Le 4 semplici ma importanti differenze tra una doccia fredda e una calda

Andiamo a vedere quali sono i vantaggi delle docce calde. La prima cosa sa sapere e che la sera è consigliabile fare una doccia calda prima di andare a dormire. Questo perché è uno dei migliori modi per allentare la tensione, rilassare i muscoli e conciliare il sonno con il relax di una doccia ristoratrice. Inoltre la doccia calda è consigliata per alleviare la rigidità delle articolazioni come le ginocchia, le spalle e le caviglie.

Una della particolarità da non sottovalutare riguarda anche la bellezza. Infatti una doccia calda, con i vapori e il calore, possono aprire i pori ostruiti e detergere la pelle a fondo riducendo le imperfezioni.

Infine, soprattutto per chi ha sintomi influenzali come il raffreddore o anche una rinite allergica, una doccia calda può essere un vero e proprio toccasana. Come anche sottoporsi ai suffumigi di bicarbonato si sodio o eucalipto, come si potrà leggere nella guida riguardante i 5 segreti che quasi nessuno conosce per liberare il naso chiuso.

Fare una doccia con acqua fredda, può avere altrettanti benefici, come ad esempio tonificare il corpo dopo un allenamento intenso o appena svegli per affrontare meglio la giornata.

Altro aspetto da non sottovalutare è che una doccia fredda potrebbe migliorare la circolazione restringendo in vasi in superfice per far si che nei tessuti sottostanti il sangue circoli velocemente per mantenere la temperatura corporea.

