È praticamente impossibile chiedere a un italiano di rinunciare almeno a una pizza alla settimana. Tanto che la pizza da mangiare una volta a settimana è presente in quasi tutte le diete. Posto che moltissime persone vivrebbero di pizza, non dobbiamo dimenticare l’importante apporto calorico dovuto sì ai carboidrati ma anche alla farcitura. Ecco allora quali sono le 4 pizze più leggere e salutari e i 4 impasti più digeribili in assoluto.

Nella dieta ma con equilibrio

Come dicevamo è sempre più probabile trovare la presenza di una pizza settimanale anche nelle diete più rigorose. Il problema a questo punto non è tanto la pizza, ma gli ingredienti e le farciture che abbiniamo. Ed è per questo che se il nutrizionista ce la concede, dobbiamo usare l’intelligenza di unire meno calorie possibili. Ecco allora quali sono le quattro pizze più leggere in assoluto:

la classica Margherita ha circa 270 kcal per 100 grammi;

una pizza con pomodoro e verdure ma senza la mozzarella, con circa 240 kcal;

una pizza semplicissima pomodoro, basilico e olio extravergine sempre senza mozzarella, con circa 220 kcal;

la vegetariana magari con verdure grigliate che sfiora le 300 kcal.

Se proprio non riusciamo a fare a meno del sapore, ecco preferibile il tonno al naturale, la bresaola o il prosciutto crudo.

Le 4 pizze più leggere e salutari e i 4 impasti più digeribili in assoluto

Se ordiniamo la pizza, non dimentichiamo l’importanza dell’impasto nella limitazione delle calorie. In questo senso sono sempre di più le pizzerie che propongono impasti leggeri e alternativi. Solitamente sono segnati sul menu, ma alle volte possono esserci ingredienti della giornata e basta semplicemente chiedere. Ecco quali sono i quattro impasti più digeribili e leggeri:

con farina integrale;

al kamut;

ai 5 cereali;

al farro.

