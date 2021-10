Uno dei nostri maggiori crucci è quello di avere capelli sempre spenti e ruvidi. Quando li tocchiamo, ci sembra ti toccare la paglia e allora lì scatta il nervosismo e la disperazione. Allora, cosa fare? Talvolta, le regole da seguire per prenderci cura della nostra bellezza sono davvero semplici. Basta essere sistematici e attenti. Ebbene, qui illustreremo quali sono le 4 mosse decisive per regalare ai nostri capelli una lucentezza e morbidezza invidiabili. Raggiungendo questo traguardo, infatti, aggiungeremo al nostro aspetto un nuovo elemento di bellezza, del quale possiamo andare fiere. Poter sfoggiare un capello morbido e lucente, rende il nostro aspetto più ordinato, più raggiante e più fashion. Per iniziare, si parte dallo shampoo, che apparentemente sembra una cosa banale. Invece, è alla base della salute dei nostri capelli.

Le 4 mosse decisive per regalare ai nostri capelli lucentezza e morbidezza invidiabili

Una prima regola consiste piuttosto in un errore da evitare assolutamente. Molte persone quando fanno lo shampoo, ammucchiano i capelli sulla sommità della testa e, poi, iniziano a massaggiare energicamente. Questo gesto va assolutamente evitato, perché provoca nodi e grovigli e secca ulteriormente le punte, rendendo i capelli più opachi. Poi, in caso di capelli ricci, il gesto appena indicato è ancor più dannoso. All’opposto, per lavare i capelli, bisogna lasciare la capigliatura nella sua posizione originale, senza ammassarla da nessuna parte. Poi, versarvi lo shampoo diluito con acqua e, infine, massaggiare con movimenti molto delicati. Quindi, niente movimenti energici e traumatici per il capello. Inoltre, molto importante per un corretto lavaggio è il risciacquo, da farsi, avendo cura che non rimangano residui di prodotto.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Le altre mosse per ottenere l’effetto desiderato

Seconda regola importante riguarda la spazzolatura, che non va fatta energicamente. Infatti, il rumore che si sente quando lo facciamo, indica che i nostri capelli si stanno spezzando e traumatizzando. Infatti, questa azione danneggia lo strato esterno del capello. Poi, quando i capelli sono bagnati, è preferibile utilizzare il pettine, insistendo sui nodi con attenzione. La spazzola va usata solo quando sono asciutti e già pettinati. Inoltre, i nodi si districano dal basso verso l’alto, ossia da quelli più vicini alle punte verso la radice e non viceversa.

Quarta mossa

Quarto aspetto riguarda l’asciugatura. Anche qui, occorre evitare di strofinare i capelli con l’asciugamano, facendo attrito, perché ciò rigonfia le cuticole. Questo gesto, inoltre, provoca l’attaccamento delle stesse, la rottura della superficie del capello e il conseguente effetto crespo. Ma, come evitare tutto ciò? Sembra assurdo ma invece dell’asciugamano dovremmo utilizzare una maglietta di cotone che provoca meno attrito. Essa, non si deve utilizzare per strofinare ma per avvolgervi i capelli, strizzando finché non sarà uscita tutta l’acqua.

Approfondimento

Ecco come rinvigorire e nutrire i capelli rovinati al ritorno dalle vacanze