L’Italia, in virtù di una particolare conformazione idrogeologica, è naturalmente ricca di terme, molte delle quali ad accesso libero. Proprio così, è davvero possibile beneficiare del potere delle acque che sgorgano dal suolo, spontaneamente, a tutto vantaggio della salute.

Senza contare che queste sorgenti, ricchissime di proprietà curative, spesso sono ubicate in contesti boschivi o rocciosi davvero incantevoli. Davvero varrebbe la pena di visitarle, anche solo per la loro bellezza.

Dal punto di vista fisico, le terme sarebbero in grado di lenire diversi disturbi. Parliamo di effetti sulle infiammazioni sistemiche dell’organismo, che spesso sono causate da un’alimentazione errata. Ma anche di un rafforzamento del sistema immunitario, delle vie respiratorie e di effetti disintossicanti e disinfettanti.

Le 4 migliori terme naturali in Toscana sono le più famose e ambite dai turisti. Questa Regione, nota per i borghi medievali, le città d’arte, il buon cibo e le dolci colline con vitigni e uliveti, attira il turismo internazionale anche per queste sorgenti curative.

Sono in grado di contrastare, tra le altre cose, l’iperattività cutanea, le vasculopatie, le patologie artroreumatiche. Trattandosi di trattamenti volti al benessere dell’organismo però, in caso di patologie serie e conclamate, è necessario chiedere consiglio al proprio medico curante.

I parametri più importanti, che distinguono le varie tipologie di acque termali, si basano principalmente sulla concentrazione di minerali e sulla temperatura.

Le 4 migliori terme naturali in Toscana a ingresso libero e gratuito e come arrivarci

La Toscana, dunque, offre la possibilità di passare piacevoli pomeriggi immersi nel verde e godersi dei bagni favolosi e caldi. Le temperature dell’acqua, infatti, possono oscillare tra i 25 ai 50 gradi. Inoltre si tratta di luoghi dove l’accesso del pubblico non è regolamentato da ingressi e biglietti, in modo che chiunque possa trarne giovamento.

Il sito più famoso e spettacolare sono le terme di Saturnia, avvolte nello splendido contesto maremmano di Manciano, in provincia di Grosseto. Le piscine naturali sono rese ancora più affascinanti dalla presenza di un antico mulino, di cascate e anfratti di roccia scavati dal corso d’acqua.

Anche i bagni di San Filippo meritano assolutamente una visita. Situati ai piedi del monte Amiata, nel bel mezzo della Val D’Orcia, sono caratterizzati da suggestivi depositi di calcare bianco, che risplende al sole. Come una scultura modellata dalle acque, queste sorgenti curative si sviluppano su più livelli di vasche naturali, in un contesto di natura selvaggia e incontaminata.

Tra Siena e Pienza

In provincia di Siena, si può invece beneficiare delle terme libere di Bagni di Petriolo. Apprezzate già dal lontano 1200, hanno ospitato il relax di illustri personaggi, tra cardinali, papi ed esponenti della famiglia dei Medici, i duchi di Urbino e i Gonzaga di Mantova.

Infine, per gli amanti degli antichi borghi, il Bagno Vignoni a San Quirico d’Orcia è rinomato in tutto il Mondo e offre diverse opzioni. Al centro del paese si trova Piazza delle Sorgenti, dove una vasca di acqua termale naturale è circondata da splendidi edifici rinascimentali.

Scelta come location dal grande regista Andrej Tarkovskij per il suo celebre film “Nostalghia”, che l’ha fatta conoscere al grande pubblico, questa sorgente termale era amata anche da Lorenzo il Magnifico e santa Caterina da Siena.

