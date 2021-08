Per qualcuno l’estate potrebbe sembrare in dirittura d’arrivo. Per chi è fortunato, invece, le vacanze sono appena iniziate. È proprio in questo periodo che le spiagge cominciano a svuotarsi dalla folla e tornarono nuovamente silenziose. Per chi ama godere del mare nella sua bellezza naturale è il momento migliore. Chi quest’anno ha scelto di viaggiare nel Sud d’Italia potrebbe scoprire dei luoghi da sogno.

In cerca di panorami marini da lasciare a bocca aperta, ecco le 4 meravigliose spiagge selvagge della Sicilia con mare da favola da non perdere. Due coste in punti cardinali opposti, offrono litorali dalle caratteristiche molto diverse. Basta scoprirle e scegliere romanticamente da quali lasciarsi incantare. Si inizia dalla costa Nord Est con le spiagge di Marinello e Capo Calavà.

La prima meta vista dall’alto sembra un’opera d’arte. La Riserva Naturale dei Laghetti di Marinello (Comune di Oliveri) nasce da una leggenda. Si narra che a creare gli strani laghetti fu la Madonna nera che abita l’antico santuario del promontorio di Tindari. Una donna in preghiera alla chiesa perde il figlio in mare e la Madonna lo salva ritirando le acque. Così nascono i laghetti azzurri di acqua salata. Oggi sono un’attrazione per gli amanti delle dune di sabbia, delle grotte incantate, della vegetazione marina e dell’acqua cristallina.

Capo Calavà, invece, si trova nel paese di Gioiosa Marea. Una spiaggia molto conosciuta e considerata tra le più belle della costa Saracena. Immaginiamo una lunga spiaggia di ciottoli e sabbia fine che termina con una grotta. Lì l’acqua regala un fondale straordinario, ricco di pesci colorati, rocce da cui tuffarsi e pareti a picco sul mare. Dinnanzi lo spettacolo delle Isole Eolie. Un luogo incantevole, perfetto anche per le famiglie.

Spostandosi sulla costa ragusana troviamo Santa Maria del Focallo e il lungomare di Pietre Nere e Raganzino. La prima è una località balneare caratterizzata da una lunga spiaggia di dune e sabbia fine. Il mare è incontaminato e protetto da una ricca vegetazione. I colori predominanti sono l’azzurro, il verde e l’oro. Oggi è considerata tra le spiagge più belle e pulite d’Italia Bandiera Blu 2021.

Per ultima ma non per bellezza, la spiaggia delle Pietre nere e Raganzino nella Val di Noto. Una spiaggia lunga di sabbia fine e chiara è l’attrazione principale. Impossibile non rimanere di stucco davanti alla bellezza delle dune sabbiose e della macchia mediterranea (bandiera blu 2021). Poi, le onde sono perfette per gli amanti del windsurf e del kitesurfing. Difatti, è ideale per chi cerca un luogo di mare per la famiglia ha trovato il luogo perfetto. Il litorale è servito da lidi, ristorantini sul mare e docce pubbliche.

