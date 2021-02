I capelli sono sempre importanti a tutte le età soprattutto per le donne. Ma anche gli uomini non disdegnano di occuparsi di dedicare del tempo alla propria capigliatura. Si sa per certo che per una buona parte delle donne è fondamentale la cura per i capelli. Trovare il taglio migliore, il colore più adatto, l’acconciatura ideale. Perché questo accada è necessario che il capello si presenti sempre con un aspetto sano. Curare i capelli aiuterà ogni soluzione scelta. Corti, lunghi, biondi o bruni con un aspetto sano appariranno sempre meravigliosi e da sfoggiare con orgoglio. Vediamo insieme quali sono le 4 maschere per rendere i capelli forti e resistenti.

Maschera all’alloro

Far bollire 4 foglie di alloro per sette minuti. Una volta che l’acqua è diventata fredda si aggiunge un cucchiaio di semi di lino e cinque cucchiai di hennè neutro. L’impacco deve essere lasciato in posa per più di un’ora. Il risciacquo deve essere fatto con l’acqua di alloro per poi ripeterlo con l’acqua corrente.

Maschera all’olio di Jojoba

Questa maschera è indicata per rinforzare i capelli e restituirgli la vitalità che hanno perso magari da tinte e trattamenti frequenti. Versiamo in una tazza un cucchiaio di olio di Jojoba e tre gocce di olio essenziale per poi aggiungere rosmarino e un buona quantità di foglie di basilico e salvia. Si frulli il tutto. L’applicazione della maschera deve rimanere in posa per almeno due ore.

Al burro di Karitè

È indicata per nutrire i capelli sfibrati. Versare in un recipiente due cucchiai di burro di Karitè, tre cucchiai di miele e tre cucchiai di argilla bianca. Una volta che l’acqua è diventata fredda si aggiungono un cucchiaio di semi di lino e cinque cucchiai di hennè neutro. L’impacco deve essere lasciato in posa per più di un’ora.

All’olio di semi di lino

L’olio di semi di lino possiede proprietà ristrutturanti e nutrienti e con l’aggiunta del miele ammorbidisce i capelli. Unire 2 cucchiai di olio d’oliva, 2 cucchiai di miele e due di olio di semi di lino. Applicare la maschera quando i capelli sono ancora umidi. Lasciare in posa per trenta minuti. Risciacquare con uno shampoo delicato.

Ecco perciò svelate le 4 maschere per rendere i capelli forti e resistenti.