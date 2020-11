Dalla zuppa di cavolfiore a quella di manzo e verdure, e passando per il classico minestrone autunnale di verdure. Ecco, dunque, le 3 zuppe e minestre più buone e profumate da provare con il freddo. Sono proprio queste che scaldano le serate garantendo nutrimento e giusto apporto calorico.

La zuppa di cavolfiore

In questo caso iniziamo a pulire il cavolfiore e a tagliarlo in pezzi. Nel mentre abbiamo cucinato in pentola, in un filo di olio d’oliva extravergine, una cipolla a cubetti.

Mettere da parte alcune cimette del cavolfiore. Il resto dell’ortaggio può essere riposto in un’altra pentola. Insieme a due patate lavate, pelate e tagliate a cubetti.

Aggiungere alla pentola abbondante acqua preriscaldata, un cucchiaio d’aceto e mandare in ebollizione. Cucinare fino a quando il cavolfiore non sarà morbido.

Dopodiché frullare il tutto con un mixer a immersione. Aggiungendo alla zuppa di cavolfiore della salvia così da donarle aroma e profumo.

Nel frattempo, le cimette del cavolfiore sono state saltate in padella, con un filo d’olio extravergine di oliva, a decoro di ogni piatto di portata.

La zuppa di manzo e verdure

Si parte dal procurarsi una pentola dai bordi alti. In questa va fatta rosolare, in olio extravergine di oliva, una cipolla insieme agli aromi e ai profumi della cannella e del curry.

A questo punto aggiungere la polpa di manzo tagliata in piccoli bocconi, e cuocere fino a quando sulla carne non sarà apparsa la classica crosticina.

Quindi aggiungere acqua e portare ad ebollizione, dopodiché si può aggiungere un mix di verdure. Ad esempio carote, cavolo e zucchine, con cottura a fiamma bassa.

Controllare sempre la cottura a fuoco lento. Ciò è importante in quanto sarà necessario, di tanto in tanto, aggiungere dell’acqua e, a tre quarti di cottura, un pò di zenzero. E questo per dare alla zuppa di manzo e di verdure il tocco finale.

Il minestrone di verdure autunnale

Tra le 3 zuppe e minestre più buone e profumate da provare con il freddo, non poteva mancare, infine, il minestrone di verdure autunnale. Si tratta della classica ricetta della cucina mediterranea facile da preparare partendo dal portare l’acqua ad ebollizione all’interno di una pentola capiente. Quindi aggiungere sale e un mix di verdure e di ortaggi lavati e ben puliti. Verdure e ortaggi vanno scelti tra l’ampia gamma di prodotti della terra di stagione.

Per esempio, si può preparare un mix di carote, patate, zucchine, cipolle, porri, cavoli e patate. E aggiungere pure una passata di pomodoro e fagioli in scatola dopo averli ben scolati. A questo punto servirà almeno un’ora di cottura in pentola a fiamma dolce. Assaggiare e quando pronto aggiustare con il pepe.

Servire ogni piatto di portata aggiungendo crostini di pane, un filo di olio extravergine a crudo e una spolverata di formaggio grattugiato.