Le tisane che andremo a vedere, insieme alla dieta, possono essere un ottimo aiuto per bruciare i grassi in eccesso e per superare gli attacchi di fame.

Si tratta di tisane che si possono realizzare tranquillamente in casa e le materie prime sono facilmente reperibili. Andiamo a vedere insieme quali sono le 3 tisane magiche e potenti che aiutano a dimagrire.

Tra quelle proposte si possono scegliere quelle che rispecchiano di più il proprio gusto.

Ovviamente una sana alimentazione e l’attività fisica sono le fondamenta per una buona ricostituzione corporea. Le tisane sono alleate di un programma che prevede la perdita di chili. In più nei momenti di fame improvvisa una bella tisana dà quel senso di benessere e sazietà.

Tisana fucus

Iniziamo parlando della tisana con il fucus. Si tratta di un’alga bruna molto usata per le sue sostanze benefiche. La sua principale funzione è quella di accelerare il metabolismo. Pare che tra l’altro possa far molto bene anche a chi soffre di ipotiroidismo. Ecco le 3 tisane magiche e potenti che aiutano a dimagrire.

Velocizzare il processo della tiroide aiuta a dimagrire mentre il rallentamento ostacola la perdita dei grassi. Per prepararla si usano 20 grammi di quest’alga con l’aggiunta di 10 grammi di menta, 10 grammi di malva e infine 10 grammi di tarassaco. Mescolato il tutto si ottiene il composto versandolo in un pentolino e facendolo bollire per cinque minuti.

Tè verde

Questa è proprio una tisana usata regolarmente quando si segue una dieta. È molto efficace. Elimina le tossine, depura il fegato e riduce il grasso. Aiuta a prevenire la ritenzione idrica. Si prepara sempre in acqua calda e si lascia riposare come tutte le altre prima di assumerla.

Tisana alla buccia d’arancia

La buccia delle arance amare ha delle proprietà che bruciano i grassi, se si fanno bollire nell’acqua stimolano il metabolismo e la digestione. Si può potenziare questo effetto se si aggiungono semi di finocchio. Un cucchiaio di questo preparato deve essere sciolto in una tazza per cinque minuti. Si consiglia di assumere questa tisana dopo ogni pasto principale.

È sempre consigliato, quando si parla di rimedi naturali, consultare il medico. Soprattutto se si è in stato di gravidanza o se si soffre di ipertiroidismo o di qualsiasi altra patologia. In alcuni casi infatti l’assunzione di tali sostanze è sconsigliato. Ecco perciò quali sono le 3 tisane magiche e potenti che aiutano a dimagrire.