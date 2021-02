Sembra difficile riuscire ad arredare e rendere accogliente una casa piccola. È senza dubbio più facile muoversi quando si hanno molti metri quadri a disposizione. Quando però seguiamo i consigli giusti anche case molto piccole possono diventare delle vere e proprie bomboniere.

Se cominciamo a muoverci con intelligenza e a farci un prospetto di come vogliamo che sia la nostra casa, non dovremo rinunciare più a nessuna comodità.

Il trucco fondamentale per riuscire nell’impresa è quello di utilizzare mobili che possono ad esempio essere aperti o chiusi. Che possano cambiare le dimensioni a seconda della situazione.

Ad esempio oggi vogliamo parlare di tavoli. Vediamo insieme le 3 tipologie di tavoli perfetti per arredare al meglio una casa piccola.

Il tavolo pieghevole

Il tavolo pieghevole ad esempio è perfetto per una cucina un po’ stretta o per una piccola sala da pranzo.

È organizzato in due ante e possiamo quindi piegarlo per renderlo più stretto. In questo modo possiamo appoggiarlo alla parete rendendo la zona più spaziosa. In qualsiasi occasione possiamo però anche aprirlo completamente e potendoci mangiare in più persone.

A console

Il tavolo a console, così chiamato perché quando totalmente chiuso assomiglia proprio ad una console sulla quale possiamo anche posizionare degli oggetti.

Possiamo posizionarlo all’ingresso e portarlo in sala da pranzo quando preferiamo. Si apre dando spazio a 4 persone. Ha un peso anche molto leggero rendendoci facile gli spostamenti da una zona all’altra della casa.

Oppure rotondo

Infine parliamo del tavolo rotondo. La sua forma permette un minor impiego di spazio, le persone sedute si trovano infatti più vicine tra loro.

È consigliabile trovare un tavolo che abbia le sedie che si adattano in modo molto preciso alle dimensioni del tavolo e che quindi entrino perfettamente al di sotto.

In questo modo non saranno neanche le sedie a rubarci lo spazio che vogliamo risparmiare.

Con pochi e semplici consigli da seguire, anche una piccola casa può essere vissuta con comodità ed eleganza.

Ecco quali sono perciò le 3 tipologie di tavoli perfetti per arredare al meglio una casa piccola.