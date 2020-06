Come fare per non sprecare il traffico dati sul proprio cellulare? Esistono degli accorgimenti che è utile adottare per evitare l’inutile consumo di Giga ed avere una copertura per tutto il tempo? Di seguito vi sveliamo le 3 strategie per risparmiare Giga sullo smartphone con intelligenza..

Come fare per evitare un consumo eccessivo dei dati?

Molti consumatori hanno una quantità mensile di traffico dati disponibile che si rinnova automaticamente allo scadere della promozione attiva sul numero di telefono. Capita assai di frequente che prima del rinnovo automatico si resti a bocca asciutta e nell’impossibilità di utilizzare la connessione dati ormai esaurita. La conseguenza immediata coinvolge l’utilizzo di numerose App che rappresentano un importante strumento di comunicazione e connessione con il mondo. Come fare per non ritrovarsi nuovamente in tale spiacevole situazione? Esiste un modo per controllare e limitare lo spreco di giga di modo da avere una copertura completa per tutto il tempo? La risposta è affermativa e di seguito vi mostriamo le 3 strategie per risparmiare Giga sullo smartphone con intelligenza.

Alcune App e impostazioni possono aiutare a tenere sotto controllo il traffico di dati

Alcune App di cui si fa largo uso, possono causare un notevole consumo di Giga sul proprio smartphone con l’immediato effetto di impoverimento. Tuttavia, è possibile utilizzare alcuni accorgimenti che consentono di ridurre il consumo dei dati utilizzando alcune impostazioni. Prima di addentrarci nel merito, è bene ricordare che la più parte dei telefoni di ultima generazione dispone di una impostazione dedicata al controllo dei consumi. Tramite le impostazioni, è possibile fissare una soglia di consumo giornaliera che offre un costante monitoraggio dei consumi. In tale maniera, avrete una idea più chiara di come stanno procedendo i vostri consumi e l’utilizzo dei dati. In alternativa, diverse App sul mercato offrono questi servizi di monitoraggio molto semplici ed efficaci. Per chi fosse interessato a capire come migliorare la connessione Wi-Fi da casa, può consultare l’approfondimento qui.

Le soluzioni per alcune delle App più utilizzate

Fatte salve queste premesse, vediamo alcune App che di frequente gli utenti utilizzano e delle quali è possibile ridurre i consumi: WhatsApp, Instagram e Google Chrome. Queste tre applicazioni possono talvolta aumentare il consumo di dati a tutto svantaggio degli utenti. Di seguito vi indichiamo le procedure da seguire per ridurli.

WhatsApp: WhatsApp è una delle App di messaggistica più conosciute e utilizzate. Per risparmiare sull’invio e sulla ricezione di dati multimediali è possibile selezionare le seguenti impostazioni: toccate i tre puntini in alto a destra per entrare nelle impostazioni. Dopo di che selezionate “utilizzo dati e archivio”. Da qui sarà sufficiente deselezionare le voci presenti sotto la voce “quando utilizzi la rete mobile” ed attivare il consumo ridotto.

Instagram: Instagram è sicuramente molto gradito ai frequentatori dei social ed altrettanto pericolo per il consumo di Giga. Tuttavia, anche in questo caso esistono delle strategie per ridurre i consumi. Aprendo le impostazioni sul proprio profilo, si può accedere all’area “Account” e “uso dei dati mobili”. Da qui sarà possibile attivare la modalità di risparmio dei dati impostando la riproduzione di contenuti multimediali ad alta risoluzione solo in presenza di Wi-Fi.

Google Chorme: per quanto riguarda Google Chrome, questo browser offre la possibilità di comprimere i dati utilizzati eseguendo alcune impostazioni. Bisogna attivarle dai tre puntini che compaiono sulla finestra in alto a destra della barra degli indirizzi. Da qui, selezionate la voce “impostazioni sito” e cliccate su “multimediali” per bloccare la riproduzione automatica. Sempre dalle impostazioni generali, è possibile attivare anche la Modalità Lite che offre un ulteriore risparmio sui consumi.