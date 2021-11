Non arrendiamoci al freddo e al grigiore di questa stagione. È vero, in primavera ed estate il colore del nostro giardino era probabilmente imbattibile. Anche in questo periodo, però, possiamo regalarci tanto colore, basta sapere quali piante scegliere.

Infatti, c’è un certo numero di piante invernali che sbocciano proprio in questi mesi e che possiamo aggiungere al giardino o al balcone per fare invidia ai vicini. Noi oggi ne segnaliamo 3 in particolare, che possono davvero farci fare un figurone. Scopriamo, dunque, le 3 straordinarie piante che regalano un’esplosione di colore anche in autunno e in inverno.

Le prime 2

Iniziamo la nostra rassegna con l’helleborus, molto presente sul mar Mediterraneo e in alcuni Paesi orientali. Questa pianta è ricca di vita proprio quando tutte le altre piante sono dormienti o anche morenti. Ha foglie sempreverdi che impreziosiscono il giardino anche durante i mesi invernali.

Si presenta con petali dall’aspetto ricco ed elegante, con sfumature gialle e color crema, bordati di viola. Pur sembrando una pianta fragile, in realtà è estremamente resistente e mantiene la sua bellezza anche nei mesi più duri dell’inverno.

La seconda pianta che consigliamo è l’agrifoglio, la più natalizia delle coltivazioni. Proprio quando le feste si avvicinano, delle bellissime bacche rosse spuntano dalle sue foglie sempreverdi. L’accostamento di verde e rosso è il più natalizio che ci sia e ci mette subito nell’umore giusto per le feste.

In autunno, invece, l’agrifoglio presenta anche dei piccoli fiori bianchi, che impreziosiscono ulteriormente la pianta.

Concludiamo con la sarcococca, un’altra pianta sempreverde utilizzata spesso per fini ornamentali. Essa presenta oltre 15 varietà, consigliamo di scegliere quella più adatta alle nostre esigenze. In particolare, sono le dimensioni che potrebbero fare la differenza. Alcune varietà possono arrivare anche a due metri di altezza, mentre altre toccano appena i 50 centimetri.

Fortunatamente, questa è una pianta che non richiede tantissime cure. La caratteristica principale della sarcococca è il suo profumo gradevolissimo, quindi mettiamola in un luogo dove si passa spesso. In questo modo riusciremo a godere della sua fragranza durante tutta la stagione. Possiamo posizionarla al sole, ma anche in penombra se la cava molto bene.

Oltre a belle foglie sempreverdi, la sarcococca presenta anche fiori bianchi, che come piccoli spruzzi di colore arricchiscono questa pianta profumata.

