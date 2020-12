Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Essere a cena con i propri parenti è una cosa meravigliosa. Soprattutto in questo periodo, dove non ci sono molte occasioni per trascorrere del tempo insieme. Al tempo stesso, però, non tutti la pensano così. Ci sono delle persone, infatti, che preferirebbero evitare queste cene. In molti, infatti, preferiscono passare la serata a casa propria. Magari anche perché non ci si vuole sentir porre le solite domande scomode. Ma non si può fornire come risposta un “no” secco a un invito a cena da parte della famiglia. E allora, ecco le 3 scuse geniali per evitare le cene con i parenti in totale tranquillità. In questo modo nessuno potrà arrabbiarsi!

Un impegno lavorativo urgente che non permette di partecipare alla cena di famiglia

La scusa per eccellenza che funziona sempre è quella del lavoro. Soprattutto se si è un freelance o un professionista autonomo. Infatti, portare come giustificazione quella di un impegno lavorativo, è davvero la miglior cosa che si possa fare. In questo modo, nessuno potrà contrastare la scusa, in quanto la dedizione al lavoro e alla carriera è importante per tutti.

Un mal di pancia o un mal di testa lievi che però non danno modo di far parte della cena

Anche un mal di pancia improvviso o un mal di testa possono essere delle ottime scuse. Ovviamente, quando si tratta di salute, non bisogna mai esagerare. Non si dovrebbe mai far preoccupare la propria famiglia con una bugia troppo pesante sulla salute. Ma se si parla di un mal di pancia o di un mal di testa molto lieve, la giustificazione sarà totalmente valida!

Umore basso e tristezza costringono a rimanere in casa

Riprendendo lo stesso discorso del malessere fisico, anche qui non bisogna esagerare. Far preoccupare i propri cari facendo pensare che si è soli e tristi non è mai una buona idea. Ma dire semplicemente di aver avuto una giornata storta e di non sentirsi a proprio agio a partecipare a una cena andrà benissimo.

Dunque, queste sono le 3 scuse geniali per evitare le cene con i parenti in totale tranquillità. A volte, però, è anche giusto non utilizzarle e trascorrere del tempo con i propri cari!