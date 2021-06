Le 3 sane abitudini alimentari che ci aiutano a sopravvivere al caldo estivo

L’estate in città è spesso un problema. L’asfalto ribolle e le ore più calde diventano un inferno.

Si crede che l’aria condizionata possa salvarci da queste temperature africane, ma non è così.

L’uso sconsiderato del condizionatore fa male al portafoglio e anche all’organismo.

Come sempre è l’alimentazione la principale fonte di benessere.

Dunque ecco le 3 sane abitudine alimentari che ci aiutano sopravvivere al caldo estivo.

1 – Non bere acqua gelata

Nonostante il caldo faccia venire voglia di attaccarsi alla bottiglia d’acqua appena tolta dal frigo, questa è una pessima abitudine. Non solo si può rischiare una congestione se si è troppo accaldati, ma soprattutto ciò non aiuta a combattere il senso di afa. Bere molta acqua durante l’estate è fondamentale, ma va bevuta a temperatura ambiente, o magari fresca, ma assolutamente non gelata.

2 – Mangiare molte verdure crude

Mangiare cibi facilmente digeribili che contengono molta acqua è un trucchetto fondamentale per sopravvivere bene alla calura. Perciò mangiare molte verdure a crudo è un’idea eccezionale. D’estate poi che la scelta di verdura e frutta è molto ampia. Peperoni, cetrioli, pomodori, insalata, zucchine, cipolle di Tropea e chi più ne ha più ne metta. Tutte verdure che mangiate crude sono deliziose.

3 – Bere poco alcool

Sebbene la voglia di uscire la sera e divertirsi sia molta, soprattutto dopo gli ultimi due anni trascorsi, si consiglia di non esagerare con il consumo di alcool. Specie quando fa molto caldo. L’alcool non aiuta assolutamente, aumenta la sudorazione e non aiuta la digestione. Per cui si raccomanda di non esagerare con le bevute alcoliche quando l’afa incombe.

Dunque, invece di tenere acceso a tutto spiano il condizionatore d’aria e pagare bollette salatissime, il consiglio principale è stare attenti a quello che si mangia e ciò che si beve.

Con poche semplici accortezze, l’afa non sarà più un problema così grande.

