Per gli amanti dell’alimentazione sana ed equilibrata, ecco le 3 ricette veloci della dieta mediterranea leggere e gustose. Perché quello associato alla dieta mediterranea è tra i migliori regimi alimentari per la longevità, ovverosia per vivere bene ed anche più a lungo. Nel dettaglio, ecco un antipasto rustico, un primo piatto ed un secondo a base di ingredienti che sono tipici della dieta mediterranea.

Crostini alla mediterranea: partendo da una base di fette di pane di grano duro, meglio se casereccio, è possibile realizzare gustose bruschette da cuocere al forno sotto il grill. Le fette devono essere condite nell’ordine con un filo di olio extravergine di oliva. Aggiungere sale, pepe e peperoncino, aglio tritato, olive nere schiacciate e pomodori spellati e sbollentati, origano e tocchetti di mozzarella. Basteranno su forno preriscaldato appena cinque minuti di cottura sotto il grill.

Tagliatelle con pomodoro e basilico: prendere una scatola di fagioli borlotti da mettere a cuocere, dopo averli scolati, in due dita d’acqua con la cipolla tritata. Dopo dieci minuti di cottura aggiungere i pomodori sbollentati, patate a cubetti ed un gambo di sedano tritato. Cuocere fino a quando le patate non saranno pronte ed aggiustare con sale e pepe. Mettere ora tutto in una padella capiente dove è stato preparato un soffritto di olio extravergine di oliva con le foglie di basilico. Aggiungere infine le tagliatelle cotte al dente, amalgamare a fiamma media per tre minuti e poi servire subito in tavola.

Insalata di pollo grigliato: si tratta di un piatto semplice e gustoso con la base di petto di pollo che, tagliato a listarelle, è stato cotto alla piastra con un pizzico di sale. Al pollo si possono aggiungere capperi, acciughe e pinoli tostati. Per poi condire il tutto con una soluzione a base di olio extravergine di oliva, sale, pepe, aceto bianco e pomodori secchi. A questo punto, dopo aver mescolato bene si può servire in tavola. Ma solo facendo cadere su ogni piatto di portata abbondanti scaglie di pecorino romano.