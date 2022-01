Se vogliamo adottare un gatto, è bene che scegliamo una razza che sia adatta alle nostre esigenze. Ad esempio, le sue abitudini devono incastrarsi bene con la nostra routine quotidiana. Devono anche andare d’accordo con gli altri animali, se ne abbiamo.

Ovviamente, poi, devono poter vivere bene nel clima in cui li inseriamo. Infatti, in questo periodo le temperature sono molto rigide, soprattutto in alcune zone d’Italia.

Se vogliamo un gatto, perciò, dobbiamo essere sicuri che il clima in cui ci troviamo faccia anche al caso suo.

Le 3 razze di gatto che resistono meglio al freddo e non patiscono le temperature invernali

Iniziamo con il Russian Blue. Questa razza ha origini sconosciute, ma sappiamo che è da più di un secolo che è presente in Russia, quindi potrebbe essere nato proprio lì. In ogni caso, il fatto che viva in un Paese così freddo è già indicativo di quanto possa resistere bene alle basse temperature.

Questo bel gatto ha un mantello spesso ed un pelo corto, di colore grigio-blu, da cui arriva anche il suo nome. Sta bene anche all’aperto per periodi piuttosto lunghi. Si tratta, inoltre, di una razza gentile e che sarà molto amichevole sia con la famiglia che con altri animali domestici.

Proseguiamo con il gatto Siberiano. Anche questa razza arriva dalla Russia, in particolare dalla Siberia, nella parte asiatica del Paese. Il Siberiano si adatta molto bene a diversi climi. D’inverno ha un pelo densissimo e molto lungo, che lo protegge anche dalle temperature più rigide. D’estate, invece, perde questo spesso mantello e lo sostituisce con del pelo più corto.

Si dice che il Siberiano sia uno dei gatti più antichi che ci siano, addirittura antenato di altre razze, come ad esempio il gatto delle foreste norvegesi.

L’ultimo dei 3

Concludiamo con il Selkirk Rex, che arriva dal Montana, negli Stati Uniti. Si tratta di una razza piuttosto nuova, che è nata alla fine degli anni ’80. Esso può avere un pelo lungo oppure corto, ma in ogni caso il suo mantello è molto denso e decisamente caldo. In genere il Selkirk Rex è robusto, di taglia media o grande e piuttosto atletico. Allo stesso tempo, però, è un gattone amichevole, che ama farsi fare le coccole.

Sono queste, dunque, le 3 razze di gatto che resistono meglio al freddo e non patiscono le temperature invernali.

Approfondimento

Non solo caldi cappottini ma questi semplici quanto amorevoli accorgimenti per proteggere cani e gatti dal freddo.