Come dovrebbero sapere tutti coloro che hanno un cane, i nostri amici a quattro zampe devono obbligatoriamente essere portati a spasso col guinzaglio.

Inoltre il guinzaglio non deve superare i 150 centimetri. Infatti se si decide di utilizzare uno di quei guinzagli allungabili bisogna avere la prontezza di bloccarli quando superano la lunghezza delineata.

Come sappiamo esistono molte razze di cani più soggette ad allontanarsi dal padrone.

Molte hanno anche una forte tendenza a litigare con gli altri cani, e alcune possono diventare anche aggressive con gli esseri umani.

Il guinzaglio in questi casi è un salvavita nei confronti degli altri. Proprio per evitare di causare danno a qualcuno. È proprio per questo che deve sempre essere messo al proprio cane.

Per indole e per corretta educazione

Esistono però dei cani che per indole, per una corretta educazione e anche per le caratteristiche della razza a cui appartengono, non si allontanano mai dal padrone.

Questi sono cani che nascono con la tendenza ad essere molto ubbidienti.

Seguono alla lettera tutti i movimenti e anche tutte le indicazioni che vengono date da chi vedono come capo branco.

Sono gli stessi cani che non si sognerebbero mai di scappare o di prendere iniziativa senza aver avuto un comando.

È importante dire che questo grado di ubbidienza interviene in età adulta. E che quindi non possiamo sperare che un cucciolo alle prime armi ci rimanga sempre accanto.

Vediamo quindi insieme le 3 razze di cani che non si allontanano mai dal padrone

Border Collie, Pastore tedesco e Golden Retriever

Una di queste tre razze è senza dubbio il Border Collie. Questi cani sono considerati forse i più intelligenti tra tutti. Sono in grado di imparare molto velocemente qualsiasi comando e molto spesso tendono a seguirlo anche avendolo sentito una volta sola.

Tra questi vi è pure il Pastore tedesco. Non a caso è il cane della Polizia. È infatti in grado, se addestrato, di seguire alla lettera qualsiasi ordine.

È senza dubbio un cane che non si allontanerebbe dal padrone a meno che non gli sia richiesto.

E per finire il Golden Retriever.

Lo conosciamo tutti per la sua dolcezza e la sua energia. Ma non a caso viene identificato come cane guida.

Questo è un cane che se addestrato correttamente fin da quando è cucciolo è in grado di seguire qualsiasi indicazione.

Ecco perciò quali sono le 3 razze di cani che non si allontanano mai dal padrone