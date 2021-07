Pochi sanno che la frutta oltre a poter essere gustata a tavola ha altre proprietà. Infatti, fa molto bene alla pelle e diventa un ottimo idratante. Si utilizza per creare degli scrub molto efficaci che lasciano una pelle vellutata e fortemente nutrita e idratata. L’alta concentrazione di vitamine e antiossidanti dà alla pelle una vera sferzata di giovinezza.

Oggi si parla di uno scrub alla frutta composto da fragole, mela e cocco. Vediamo allora come preparare le 3 potenti maschere ricche di vitamine che arrivano dalla sapienza della natura.

Ingredienti scrub fragole

1 cucchiaio di zucchero di canna;

2 cucchiai di olio di mandorle dolci;

7 fragole.

Preparazione

Lavare bene le fragole e asciugarle perfettamente. Poi schiacciarle fino ad ottenere un composto cremoso. Aggiungere mandorle dolci e zucchero e mescolare il tutto. Una volta pronto il prodotto si applica sul viso e sul collo e si massaggia con movimenti circolari per 15 minuti poi si sciacqua con l’acqua fredda.

Ingredienti scrub mela

1 mela;

4 cucchiaini di zucchero;

2 cucchiai di miele;

succo di limone.

Preparazione

Frullare una mela e aggiungere, zucchero, miele e succo di limone. Mescolare il tutto fino ad ottenere un composto ben amalgamato. Applicare il composto su collo e viso e fare un massaggio delicato. Come sempre nell’applicazione evitare occhi e labbra. Tenere in posa per cinque minuti almeno.

Ingredienti scrub cocco

3 cucchiai di farina di cocco;

3 cucchiai di olio di cocco;

2 cucchiai di zucchero;

3 cucchiai di olio di mandorle dolci;

1 cucchiaio di miele.

Mescolare insieme tutti gli ingredienti fino ad ottenere un bel composto morbido. Si applica sul viso per dieci minuti.

Queste tre maschere sono formidabili per la pelle del viso ma anche del corpo. Argomento che tratteremo nel prossimo articolo con lo scrub alla banana per il corpo. Anche quello è un toccasana per la nostra pelle. La frutta possiede al suo interno proprietà come vitamine e antiossidanti, per questo il loro apporto nutritivo sulla nostra pelle diventa potentissimo.