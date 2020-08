Il saldo dell’assicurazione sul proprio veicolo a due ruote rappresenta spesso un balzello assai oneroso e pesante da sostenere. Tuttavia, il piacere o la necessità di utilizzare un motociclo, soprattutto in estate, fa crescere il numero delle assicurazioni. Se a ciò si potesse aggiungere un risparmio, allora la convenienza sarebbe doppia e ben lieta. Gli esperti in tema di Famiglia e Risparmio di ProiezionidiBorsa hanno individuato le 3 mosse per risparmiare sull’assicurazione moto e scooter che vi indicheranno di seguito.

A cosa serve l’assicurazione moto e scooter

Una condizione affinché il proprio veicolo possa circolare su strada prevede la sottoscrizione di una polizza assicurativa di responsabilità civile. Tale documento contiene le clausole che disciplinano l’obbligo di intervento della compagnia relativamente al contratto sottoscritto. Inoltre, indica la durata della copertura e tutte le informazioni utili in relazione alla polizza. Sulla base di alcuni elementi, è possibile ottenere un premio assicurativo a dei costi inferiori. Ecco le 3 mosse per risparmiare sull’assicurazione moto e scooter.

Lo sconto il base alla classe di merito

Una prima strategia che si può adottare è quella che prevede l’utilizzo della Legge Bersani. La legge n. 40/2007 prevede che l’ammontare della polizza dipenda dalla classe di merito in cui l’interessato rientra. La classe di merito è indicativa della tendenza a rispettare le regole e l’abilità alla guida del conducente. Questo significa che meno incidenti si realizzano, più vantaggioso diventa il passaggio di classe di merito. Quali vantaggi potrebbe arrecare la Legge Bersani alle assicurazioni di moto e scooter? Il testo della legge si mostra piuttosto vantaggioso per i neo-assicurati. Essa consente loro di ereditare la classe di merito più conveniente del familiare convivente e appartenente allo stesso nucleo familiare. Ad esempio, per assicurare lo scooter del proprio figlio, potrebbe risultare più conveniente beneficiare della Legge Bersani se il genitore rientra in una classe economica.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Scegliere la polizza in base alla durata temporale di copertura

Un’altra mossa da adottare per ottenere un risparmio riguarda la durata della polizza. In tal senso, ci riferiamo alla differenza che intercorre tra una polizza temporanea ed una sospesa. Ci spieghiamo meglio. Generalmente, la durata del contratto assicurativo corrisponde ad un anno dal momento dell’attivazione. Dal momento che è assai possibile che in alcune parti dell’anno non si utilizzi il proprio mezzo a due ruote, è possibile non far correre invano l’assicurazione. Come? Si può scegliere una polizza sospendibile ad esempio. Questo tipo di polizza, a durata annuale, consente una sospensione programmata per un periodo di tempo spostando in avanti la scadenza del contratto.

Un’altra soluzione potrebbe essere quella della polizza temporanea. In questo caso, il contratto ha durata circoscritta nel tempo e può essere dell’ordine di alcuni mesi anche. Si pensi alle assicurazioni che a copertura dei soli mesi estivi, ad esempio.

Operare dei confronti mirati e strategici sulle offerte

L’ultima de le 3 mosse per risparmiare sull’assicurazione moto e scooter consiste nell’operare un confronto tra le offerte. Le compagnie assicurative possono offrire premi assicurativi con costi assai differenti tra loro. In questo senso, è possibile consultare i motori di ricerca specializzati nel confronto tra offerte e scegliere la soluzione più adeguata alle propria esigenze. In tale maniera, è possibile ottenere un grande risparmio sulla sottoscrizione della polizza.