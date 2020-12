Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Per la sera del 25 dicembre, dopo la grande abbuffata a pranzo, ecco le 3 migliori ricette veloci per contorni di Natale salvacena. Ovverosia delle pietanze semplici ma anche gustose da servire magari a tavola insieme agli avanzi, dalla purea di patate alla zucca al forno, e passando per le cipolle al forno.

Purea di patate: per servire a tavola porzioni abbondanti basterà lessare un chilo di patate per poi pelarle e schiacciarle. Mettere le patate in una pentola dove è stato fuso il burro per poi mescolare in continuazione aggiungendo a poco a poco latte caldo. E questo fino a quando la purea di patate non avrà raggiunto la consistenza desiderata. L’ultimo tocco, prima di portare in tavola, è rappresentato dall’aggiunta di formaggio parmigiano grattugiato, facendolo ben amalgamare, e dall’aggiustamento del sapore con il sale giusto quanto basta.

Zucca al forno: per la zucca al forno il tempo necessario per servire a tavola è praticamente solo quello per la cottura. Basta infatti pulire la zucca, tagliare a fette e mettere nella teglia imburrata. Per poi condire con un trito di erbe aromatiche, con il sale e con il pepe. Condire infine in maniera uniforme con un filo di olio extravergine di oliva. Nel forno statico preriscaldato a 180 gradi basteranno al più 30 minuti di cottura. La zucca al forno sarà pronta quando la superficie sarà dorata.

Cipolle al forno: pelare le cipolle lasciandole intere e facendole sbollentare per non più di dieci minuti. Nel frattempo, preriscaldare il forno statico a 180 gradi e oliare una teglia da forno. Mettere le cipolle nella teglia aggiungendo sale, pepe ed un filo d’olio extravergine di oliva. Cuocere per circa un’ora controllando sempre la cottura. Perché se le cipolle rischiano di bruciarsi, allora queste per completare la cottura possono essere coperte con un foglio di carta alluminio.