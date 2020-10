In un articolo precedente abbiamo scoperto una ottima strategia per guadagnare in Borsa. In questo invece, vedremo quali sono le 3 migliori App gratuite per gestire le finanze personali e aziendali.

Lo smartphone è l’oggetto che tutti noi, volenti e nolenti, abbiamo più spesso fra le mani. Può diventare un utile strumento anche per gestire le proprie finanze. Ma bisogna selezionare la giusta applicazione sui digital store di Iphone e Android.

Le 3 migliori App gratuite per gestire le finanze

Money Manager. Offre numerose funzionalità a fronte di una grande semplicità di utilizzo. Offre la possibilità di gestire la contabilità in partita doppia, la sintesi del budget espressa in grafici. Inoltre, il monitoraggio dei movimenti delle carte di credito/debito, i trasferimenti di fondi tra i vari conti preimpostati. Poi la visualizzazione delle spese filtrate per categorie, l’impostazione delle spese frequenti, l’esportazione dei movimenti in excel. Mint. Permette di monitorare le finanze, personali e familiari, e di confrontarle con il budget preimpostato, mensile o settimanale. Traccia l’attività dei vari conti consenti e permette di aggiungere specifiche e dettagli ad ogni singolo pagamento. Fornisce tabelle e grafici attraverso i quali è possibile analizzare con chiarezza la situazione finanziaria. Receipt Bank Scanner and Tracker. Anche questa App è pensata per il controllo delle finanze personali. E’ ideale per piccole e medie imprese, ma ancheper dipendenti e privati. Tra le funzionalità più interessanti, la possibilità di archiviare fatture e ricevute su cloud; il tutto scattando una semplice fotografia del documento cartaceo. Ciò consente di organizzare con precisione spese e costi, sia aziendali che privati, a vantaggio di una contabilità totalmente automatizzata.

Tutte e tre le App sono scaricabili sia da Apple Store che da Google Play Store. Per le funzioni premium può essere necessario il pagamento di una piccola quota una tantum (ne vale la pensa).