Con l’arrivo dell’autunno la natura offre spettacoli a dir poco meravigliosi. I colori della terra prendono il sopravvento regalando paesaggi magici colmi di emozioni e sensazioni indimenticabili. Questo caleidoscopio di tonalità è capace di ossigenare mente e corpo dimostrandosi come un vero e proprio toccasana per la salute e il buonumore.

Cos’è il foliage

Il foliage è un fenomeno naturale. Riguarda alcune specie di alberi le cui foglie subiscono un mutamento cromatico per effetto dell’escursione termica che c’è tra il giorno e la notte. La sua caratteristica sta nei colori che diventano sempre più caldi, creando una miriade di sfumature che gradualmente passano dal verde al giallo, poi all’arancione fino al rosso vivo ed infine al marrone. Questo spettacolo meraviglioso inizia con l’equinozio d’autunno per terminare poi verso novembre quando si è in prossimità delle prime nevi.

Le 3 mete più ambite per ammirare la magia del foliage in questo romantico periodo autunnale

Questo evento unico e incantevole appassiona non solo gli amanti della fotografia, ma chiunque sia affascinato dalle bellezze uniche ed irresistibili che la natura è in grado di offrire. In Italia i luoghi dove lasciarsi ammaliare passeggiando tra i boschi sono un’infinità. Di seguito ecco le 3 mete più ambite per ammirare la magia del foliage in questo romantico periodo autunnale.

Parco dello Stelvio

Si trova nel cuore delle Alpi centrali e fin dal 1935 custodisce le meraviglie paesaggistiche delle vallate alpine. Il Parco dello Stelvio tutela la fauna e la flora di una vasta zona protetta, compresa tra le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano, e la Regione Lombardia. Nella sua natura inviolata è possibile trovare fitti boschi di aghifoglie, torrenti, laghi dalle acque cristalline e vasti paesaggi dove cervi, stambecchi, marmotte, aquile ed ancora camosci, caprioli e lepri trovano spazi dove rifugiarsi. Sono presenti numerosi ghiacciai e fra tutti il più maestoso è sicuramente il Ghiacciaio de La Mare.

Cascate Capelli di Venere

Le Cascate Capelli di Venere si trovano nel Parco Nazionale del Cilento contraddistinto dalla felce Capelvenere che adorna il paesaggio e le dà il nome. L’acqua della sorgente Sorgitore si riversa nel fiume Rio Casaletto attraverso un meraviglioso e scenografico salto che genera così la cascata. L’immissione nel fiume avviene in prossimità del Ponte del Diavolo di origine normanna.

Bosco di Sant’Antonio in Abruzzo

Si trova tra le dorsali del Monte Pizzalto e del Monte Rotella ed è un’area che si estende per ben 17 ettari. È un luogo considerato sacro e dedicato a Giove, ma è soprattutto una delle più belle faggete d’Italia. Oltre ai suoi faggi secolari sono presenti anche l’acero campestre, il pino selvatico, il ciliegio e il carpine nero.

È questo il modo migliore di vivere un’esperienza indimenticabile durante la stagione autunnale perdendosi tra i colori del foliage ed immergendosi nella natura incontaminata.