Ora che la bella stagione è ormai arrivata molti adorano trascorrere delle ore felici in piacevole compagnia in giardino o sul terrazzo di casa. Quale momento migliore per condividere una chiacchiera e un selfie se non durante un aperitivo che si accompagna ad un gustoso drink. Vediamo allora come realizzare delle gustosissime ricette finger food per dare vivacità e brio all’aperitivo.

Girelle filanti al profumo di rosmarino

Un happy hour che si rispetti deve rispecchiare la leggerezza del momento anche in quello che si serve in tavola. Ecco quali sono le 3 idee originali per offrire agli ospiti un aperitivo in casa con soli 3 ingredienti che tutti hanno in cucina. Tutto quello che occorre per queste tre differenti ricette è del prosciutto cotto, della mozzarella e un rotolo di pasta sfoglia.

La prima idea da servire in tavola prevede delle girelle filanti. Il procedimento è semplicissimo. Prendere un pezzo di sfoglia e stendere del prosciutto e delle fettine di mozzarella. Arrotolare la sfoglia e tagliare tante girelle dallo spessore di circa un centimetro. Adagiare le girelle sul foglio di carta forno posizionato sulla leccarda ed infornare. Cuocere in forno preriscaldato a 180° per circa 15 minuti e servire le girelle calde e filanti decorate con qualche rametto di rosmarino.

Nuvole salate di prosciutto e mozzarella

La seconda ricetta velocissima prevede l’utilizzo del prosciutto e della mozzarella. Prendere una mozzarella, meglio se bocconcino, e avvolgerla con una fetta di prosciutto. In questi casi il prosciutto crudo sarebbe l’ideale in quanto dona un sapore più deciso al piatto. Fermare con uno stecchino o con un filo di erba cipollina per dare un tocco di classe e colore alla ricetta. Chi lo desidera, può servire le nuvole su un letto di rucola e aggiungere la glassa di aceto balsamico per decorare il piatto.

Le 3 idee originali per offrire agli ospiti un aperitivo in casa con soli 3 ingredienti che tutti hanno in cucina: pizzette di sfoglia

L’ultimo piatto da servire per l’aperitivo in casa prevede la realizzazione delle pizzette di sfoglia. Stendere la sfoglia e tagliarla un quadrati di circa 8 centimetri per lato. Posizionare al centro di ciascun quadrato il prosciutto e la mozzarella a cubetti. Su alcuni quadrati è possibile aggiungere anche un po’ di salsa di pomodoro insieme a dell’origano o del basilico per variare. Infornare in forno a 180° per circa 15 minuti e servire le pizzette fumanti. Ecco pronte le 3 idee originali per offrire agli ospiti un aperitivo in casa con soli 3 ingredienti che tutti hanno in cucina.

