La fantasia e la creatività su una tavola imbandita per le festività natalizie non possono proprio mancare. Quali sono le 3 idee geniali per servire la frutta a Natale e fare un figurone? Il Team di Redazione di ProiezioniBorsa spiega cosa procurarsi per portare in tavola dei piatti allegri e colorati.

Alberello di Natale di frutta

La prima delle 3 idee geniali per servire la frutta a Natale e fare un figurone rappresenta una classica riproposizione. Si tratta dell’alberello di Natale che può seguire due varianti, una più semplice su piatto ed una un po’ più complessa tridimensionale. Per realizzare l’albero di frutta tutto quello che serve è della frutta mista di diversi colori e forme e qualche formina per un tocco di classe. Nella prima versione si dovrà realizzare un albero su piatto, quindi la prima cosa da fare è tagliare a fette la frutta di più grandi dimensioni come: ananas, kiwi, mele o altro. Disporre questa frutta in maniera da formare un triangolo a forma di albero sul piatto e sopra distribuire alcuni acini d’uva a mo’ di palline decorative. Chi ha delle formine natalizie potrà tagliare alcuni pezzi di frutta a forma di stella, renna o altro in maniera da decorare il piatto. Chi volesse invece procedere nella realizzazione dell’albero in verticale, dovrà procurarsi un cono di polistirolo e degli stuzzicadenti. A questo punto, non resta che infilzare i pezzi di frutta e procedere con la decorazione. Anche in questo caso è utile distribuire la frutta secondo diversi colori per dare un tocco di vivacità all’alberello.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Coppetta al profumo di arancia

Tra le 3 idee geniali per servire la frutta a Natale e stupire gli ospiti c’è un’altra alternativa assai graziosa. Si tratta delle coppette di macedonia al profumo di arancia. In buona sostanza, si tratta di realizzare una macedonia di frutta che verrà poi servita in coppette realizzate con la scorza delle arance private del frutto. Per dare un tocco di grande originalità a questo piatto si potrà decorare ogni coppetta di arancia con dei chiodi di garofano infilzati nella scorza. Anche in questo caso la fantasia non pone limiti alla creazione di disegni e forme. Inoltre, i chiodi di garofano insieme alla buccia dell’arancia diffonderanno un profumo denso ed accogliente tra i commensali.

Spiedini di frutta natalizi

Chi non si sente portato per creazioni artistiche, potrà scegliere l’ultima delle 3 idee geniali per servire la frutta a Natale e fare un figurone. In questo caso tutto quello che si dovrà realizzare sono degli spiedini di frutta da sistemare su un piatto da portata natalizio. Si potrebbe poi decorare il piatto spargendo della glassa di cioccolato sulla frutta. Oppure, sistemare qualche stecca di cannella e qualche fetta di agrumi essiccati ai bordi del piatto. Questa soluzione è davvero semplice per chi non ha molto tempo da dedicare alla preparazione. Allo stesso tempo, si offre come valida e degna alternativa per portare in tavola frutta fresca e colorata.

Approfondimento

Stupire gli ospiti con 3 squisiti antipasti che non richiedono cottura