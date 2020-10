Le truffe telefoniche sono sempre dietro l’angolo, o meglio dall’altra parte della cornetta. Molto spesso veniamo contattati da varie agenzie che ci offrono dei nuovi servizi, oppure dei servizi più convenienti rispetto a quelli che abbiamo già. Poiché sono dei veri e propri professionisti ti faranno sembrare l’offerta più vantaggiosa. Offerta dunque di cui non potrai fare a meno. Molte di queste però, in realtà, sono delle vere e proprie truffe. E quindi come ci possiamo difendere? Ecco le tre cose che non devi mai dire al telefono se vuoi evitare che ti rubino soldi.

Bolletta gas e luce

Solitamente veniamo contattati da persone che offrono dei nuovi contratti per luce oppure per il gas. Senza che tu li abbia mai contattati oppure cercati. Solitamente introducono la telefonata chiedendo quanto spendi e qual è il tuo gestore attuale. In base alla tua risposta, loro ovviamente avranno un’offerta migliore. Quindi ti presenteranno il loro piano e tutte le agevolazioni a cui potreste andare incontro. Ma ecco le 3 cose che non devi mai dire al telefono se vuoi evitare che ti rubino soldi.

Cosa non fare dunque

Vediamo ora dunque cosa non bisogna assolutamente dire al telefono. Come prima cosa: il luogo e la data di nascita dalla persona. Queste due informazioni infatti non devono mai essere date al telefono. Poi il codice fiscale, da questo riescono a risalire al tuo nome e cognome oltre al fatto che è un codice identificativo della persona. E infine il codice POD. Voi giustamente vi interrogherete su cosa sia. Il codice POD è una serie di numeri e lettere, presente a chiare lettere (e numeri) sulla bolletta. In pratica un codice che identifica il punto in cui l’energia o il gas viene prelevato, in poche parole casa vostra.

Quindi se vi vengono fatte queste tre domande, dovete assolutamente evitare di rispondere. Poiché dalle vostre risposte potrebbero riuscire a mettere in piedi una bella truffa. Ecco dunque svelate le 3 cose che non devi mai dire al telefono se vuoi evitare che ti rubino soldi

