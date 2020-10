Esistono diverse tipologie di ISEE che corrispondono alla richiesta di differenti trattamenti e sistemi di agevolazione. Nella presente guida vogliamo approfondire gli aspetti che riguardano l’ISEE sociosanitario ed i trattamenti per i quali è spendibile. Vediamo insieme ai Tecnici di ProiezionidiBorsa di cosa si tratta e per quali contribuenti è richiedibile l’ISEE sociosanitario.

Quando parliamo di ISEE sociosanitario ci riferiamo ad un documento che attesta il possesso dei requisiti per accedere a prestazioni sanitarie e assistenziali. Questo tipo di documento riguarda principalmente le persone che presentano una certificata disabilità o risultano non autosufficienti. Ebbene, quali sono le 3 agevolazioni che puoi ricevere con l’ISEE sociosanitario? Nella generalità dei casi, i sussidi che si possono richiedere presentando questa tipologia di ISEE sono:

a) ospitalità in strutture residenziali o semiresidenziali per disabili o persone non autosufficenti che non godono di assistenza domiciliare. Si includono anche le prestazioni di tipo accessorio e strumentale in taluni casi. Alcuni esempi riguardano l’accesso a RSA e RSSA per anziani, persone non autosufficienti o disabili;

b) sostegno domestico familiare per facilitare l’autonomia della persona e la permanenza presso il proprio domicilio;

c) interventi con finalità di inserimento sociale della persona disabile, tra i quali possono rientrare buoni per l’utilizzo di servizi o per la richiesta di sussidi.

Queste sono principalmente le 3 agevolazioni che puoi ricevere con l’ISEE sociosanitario.

Le 3 agevolazioni che puoi ricevere con l’ISEE sociosanitario e come richiedere il modello

Al fine di presentare tale tipologia di ISEE, è possibile che il richiedente utilizzi direttamente i sistemi informatici dell’INPS. Inoltre, è bene sapere che il calcolo di tale valore ISEE segue regole particolari. Innanzitutto il beneficiario può essere solo una persona non autosufficiente o disabile maggiorenne, mentre il dichiarante può essere anche altra persona. Inoltre, per l’ISEE sociosanitario, è possibile dichiarare un nucleo familiare ristretto rispetto all’ordinario. Queste sono le principali informazioni che interessano coloro che intendono richiedere un ISEE sociosanitario.

